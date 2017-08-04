Симоньян высмеяла американского сенатора за слова о "российской пропаганде"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова сенатора Криса Мерфи о нежелании Госдепартамента США выделять средства на борьбу с "российской пропагандой".

"Сенатор из старого фан-клуба RT в ярости, почему госдеп никак не потратит деньги на борьбу с нами", — отметила Симоньян.

Ранее в эфире телеканала MSNBC Мерфи раскритиковал Госдепартамент за то, что тот не использует выделенные на борьбу с зарубежной пропагандой и "российской дезинформацией" 80 миллионов долларов. Он подчеркнул, что США позволяют России вторгаться в американское информационное пространство без контроля со стороны Вашингтона.

При этом Мерфи, который является одним из авторов законопроекта о создании специального подразделения по борьбе с иностранной пропагандой, заявил, что "невозможно победить экстремизм, если не давать отпор онлайн-пропаганде". По его словам, США не смогут выиграть сражение с Москвой, если не будут бороться со Sputnik и RT.

Ранее разведка США опубликовала доклад о "российском вмешательстве" в американские выборы, посвятив агентству Sputnik и телеканалу RT почти половину документа и использовав данные по RT пятилетней давности. Глава национальной разведки Джеймс Клэппер на слушаниях в сенате в январе заявил, что "глубоко обеспокоен" деятельностью телеканала, которая, по его мнению, направлена против США.

При этом спецслужбы отказались предоставить какие-либо доказательства влияния Москвы, сославшись на секретность данных. Симоньян, комментируя высказывания Клэппера, заявила, что телеканал просто рассказывает о том, что происходит в его стране.