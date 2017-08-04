Симоньян высмеяла американского сенатора за слова о "российской пропаганде"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова сенатора Криса Мерфи о нежелании Госдепартамента США выделять средства на борьбу с "российской пропагандой".
Ранее в эфире телеканала MSNBC Мерфи раскритиковал Госдепартамент за то, что тот не использует выделенные на борьбу с зарубежной пропагандой и "российской дезинформацией" 80 миллионов долларов. Он подчеркнул, что США позволяют России вторгаться в американское информационное пространство без контроля со стороны Вашингтона.
При этом Мерфи, который является одним из авторов законопроекта о создании специального подразделения по борьбе с иностранной пропагандой, заявил, что "невозможно победить экстремизм, если не давать отпор онлайн-пропаганде". По его словам, США не смогут выиграть сражение с Москвой, если не будут бороться со Sputnik и RT.
При этом спецслужбы отказались предоставить какие-либо доказательства влияния Москвы, сославшись на секретность данных. Симоньян, комментируя высказывания Клэппера, заявила, что телеканал просто рассказывает о том, что происходит в его стране.