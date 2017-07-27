МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пугать друг друга RT стало основным развлечением американских сенаторов, считает главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

"Главное развлечение американских сенаторов — пугать друг друга RТ. Лучше бы на рыбалку съездили", — сказала она РИА Новости, комментируя очередное упоминание телеканала в сенате США.

Тема RT вновь поднималась в конгрессе на слушаниях об иностранных агентах. Сенатор Эми Клобушар упомянула телеканал как пример возможной попытки избежать регистрации в качестве иноагента.

Американские политики регулярно критикуют работу RT. Так, глава национальной разведки Джеймс Клэппер на слушаниях в сенате в январе заявил, что "глубоко обеспокоен" деятельностью телеканала, которая, по его мнению, направлена против США. Разведка посвятила агентству Sputnik и телеканалу RT почти половину доклада о "российском вмешательстве" в американские выборы, использовав данные по RT пятилетней давности.

При этом спецслужбы отказались предоставить какие-либо доказательства влияния Москвы, сославшись на секретность. Симоньян, комментируя высказывания Клэппера, заявила, что телеканал просто рассказывает о том, что происходит в его стране.

Позднее экс-глава ФБР Джеймс Коми заявлял, что RT занимается "государственной пропагандой", а конгрессмен Дэвид Сисиллин утверждал, что телеканал распространяет "фейковые новости". Однако никаких доказательств сказанному они не привели.