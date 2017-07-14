Американский конгрессмен не смог объяснить, почему считает RT "проблемой"

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Конгрессмен Дэвид Сисиллин в эфире Fox News заявил, что телеканал RT распространяет пропаганду и фейковые новости, однако не смог выдвинуть конкретных обвинений.

Ведущий Fox News Такер Карлсон попытался выяснить, почему конгрессмен считает RT "проблемой". Вместо объяснений Сисиллин пустился в рассуждения о том, как Россия "вмешалась в американские выборы".

На вопрос, какую роль сыграл в этом "скандале" RT, конгрессмен заявил, что телеканал способствовал распространению электронных писем представителей Демократической партии США. На это ведущий отметил, что то же самое можно сказать и про американские издания, в частности, про газету New York Times.

Также конгрессмен стал отрицать слова Карлсона о том, что RT является новостной организацией и фактически является частью журналистского корпуса США, где работают уважаемые профессионалы вроде Эда Шульца и Ларри Кинга.

"RT — это российская машина пропаганды", — заявил Сисиллин.

Вашингтон обвиняет Москву в причастности к утечке информации из баз данных Демократической партии США в 2016 году. После проигранной президентской гонки демократы заявили, что публикация писем могла привести к поражению Хиллари Клинтон и победе Трампа. При этом каких либо данных по результатам официального расследования власти США не предоставили.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".