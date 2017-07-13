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"Голос российского влияния": WP рассказала о редакции радио Sputnik в CША

10:0013.07.2017
(обновлено: 10:09 13.07.2017)
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© Sputnik

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. У американских радиослушателей появилась возможность услышать голос "российского влияния" на внутреннюю политику США — в стране начало вещание радио Sputnik, пишет газета The Washington Post.

Пентагон. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerial
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"Я уверен, вы о нас многое слышали. А теперь вы можете нас послушать", — приводит издание слова руководителя редакции Sputnik в США Миндии Гавашели.

Радио Sputnik вещает в Вашингтоне с 1 июля. Круглосуточное вещание на английском языке доступно на волнах 105,5 FM. Программная сетка включает в себя новостные блоки и тематические программы — от политических ток-шоу до экспертной аналитики в области экономики и финансов.

Агентство и радио показывают многополярный мир, где у каждой страны есть свои национальные интересы, культура, история, традиции, и предоставляют альтернативные точки зрения. Сотрудники радиостанции, некоторые из которых весьма заметны на вашингтонской политической сцене, отмечают, что в редакции царит атмосфера свободы.

"Возможности, которые даются здесь, бесценны. Аналогичные Washington Post и New York Times издания по всему миру не дают многим высказаться", — приводит WP слова Юджина Париэра, ведущего радиопередачи, посвященной проблемам молодых американцев и темнокожего населения страны.

Бывший репортер консервативного портала Breitbart Ли Странахан ведет с коллегой политическое ток-шоу "Никсон и Странахан" (Fault Lines with Nixon and Stranahan). На радиостанции он оказался по нескольким причинам: во-первых, это не традиционное СМИ, принадлежащее крупной корпорации, что оказалось для консерватора принципиальным пунктом, во вторых — он убежден, что американцы ошибаются, считая Россию врагом, поэтому и оказался на Sputnik.

Логотип телеканала RT. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Мы не можем без пугала. Здесь принято считать, что у американца должны волосы вставать дыбом от страха перед Россией, но я с этим не согласен", — говорит Странахан. По его словам, тема о "российском вмешательстве" в американские выборы — "полная чушь", поэтому он и работает на радиостанции.

Сотрудники редакции не боятся, что критики причислят их к "российской пропаганде". "Все, что я могу сделать — говорить о том, во что я верю, люди сами решат, критиковать меня или нет". Руководитель редакции Sputnik в США указывает, что спонсирование правительствами международной журналистики — общемировая практика, взять хотя бы британскую корпорацию Би-Би-Си.

"Если бы мы были инструментом дезинформационной кампании, то я бы об этом уже знал", — подчеркивает Гавашели.

Читайте статью полностью на inosmi.ru

Sputnik (sputniknews.com) — международное новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами. Sputnik включает в себя сайты на 30+ языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

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