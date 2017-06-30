NYT добавила опровержение к статье о "российском вмешательстве" в выборы

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Газета The New York Times разместила опровержение под статьей о "российском вмешательстве" в президентские выборы, в которой утверждалось, что все "17 американских спецслужб" согласились с тем, что именно Москва стоит за взломом почтового сервера Демократической партии.

Как сообщает Daily Caller , в материале от 25 июня под заголовком "Отговорки Трампа расстраивают даже его союзников" корреспондент издания Мэгги Хаберман высмеивала американского лидера за "отказ признать факт, который единогласно подтвердили все 17 американских спецслужб: Россия спланировала эти атаки и помогла ему в избрании".

Накануне под статьей появилось опровержение, которое гласит:

"Оценка разведывательных данных проводилась только четырьмя агентствами: офисом директора Национальной разведки, ЦРУ, ФБР и АНБ. Она не была одобрена всеми 17 организациями американского разведсообщества".

При этом Daily Caller утверждает, что офис директора Национальной разведки нельзя рассматривать как отдельное ведомство.

Президент США Дональд Трамп ранее не раз критиковал New York Times за публикацию ложных новостей. Так, в июне он назвал эту газету "пародией на СМИ". Кроме того, глава государства утверждал, что ни за что не победил бы в президентской гонке, если бы "полагался на фейковые новости New York Times".