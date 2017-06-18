МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Большая часть американских журналистов относятся к президенту США Дональду Трампу с нескрываемым презрением и используют "связи с Россией", чтобы добиться его ухода, пишет обозреватель газеты The Independent Мэри Дежевски.

По ее словам, представители истеблишмента и журналисты были бы рады "избавиться от Трампа", однако сделать это не так просто. Больше всего их приводит в ярость высказанное желание Трампа наладить отношения с Россией, это и используют противники президента (коих, по мнению Дежевски, много и в рядах Республиканской партии) против него.

При этом, замечает Дежевски, до конца не ясно, действительно ли враги Трампа считают, что его политика в отношении Москвы угрожает интересам США, или же Россия, все еще вызывающая у американцев страх, используется как "бита" против президента. Например, как слоган "Путин хочет Brexit" использовался в кампании сторонников сохранения Великобритании в составе Евросоюза.

Тем не менее оппоненты уже кое-чего добились — словесная перепалка о "связях с Россией" продолжается и после избрания Трампа. Более того, им удалось "заполучить голову" советника по национальной безопасности Майкла Флинна, распространить идею о том, что президент был избран с помощью "враждебной державы" и даже поспособствовать началу расследования ФБР после "утечек" в американские СМИ.

Эта тема была быстро растиражирована и породила волну спекуляций и параллелей с импичментом Никсона после Уотергейтского скандала. В то же время есть неоспоримые факты: Трамп — избранный президент, и не было ни единого предположения, что в ходе выборов могли бы быть манипуляции с подсчетами, добавляет обозреватель.

"Трамп иногда выражает недоумение, почему его союз с Путиным кажется общепризнанным вашингтонскому истеблишменту. Трудность для него в том, что доказать обратное практические невозможно, а коалиция противников очень сильна. Не в последнюю очередь сильна потому что пресса, добившаяся успеха после Уотергейтского скандала, мечтает о возвращении былой славы", — подчеркивает Мэри Дежевски.

Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы", расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке палаты представителей и сената. Побочной темой расследования являются предполагаемые "связи Трампа с Россией", которые опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.