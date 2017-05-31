Симоньян ответила на заявление Клэппера о "подрыве" выборов при помощи RT

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян ответила на обвинения экс-главы американской национальной разведки США о "вмешательстве России" в американские выборы.

Бывший директор нацразведки Джеймс Клэппер ранее в эфире CNN заявил, что российская пропаганда во время избирательной кампании якобы велась через RT. "В дополнение к хакерским атакам, которые привлекли всеобщее внимание, были и более утонченные пропагандистские уловки, осуществляемые главным образом с помощью финансируемого государством канала RT", — сказал он.

"Скоро Клэппер начнет писать мемуары о том, как Россия подорвала американские выборы с помощью RT. Но если про меня будет меньше целой главы, я на него обижусь", — ответила Симоньян.

Ранее в январе разведка США посвятила агентству Sputnik и телеканалу RT почти половину своего доклада о "российском вмешательстве" в выборы, в том числе якобы с использованием хакеров и СМИ, причем данные по RT были в основном пятилетней давности. При этом спецслужбы отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность.