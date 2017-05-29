Симоньян назвала дешевым водевилем обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян назвала дешевым водевилем в исполнении французского президента Эммануэля Макрона, который обвинил в клевете Sputnik и RT.

"Вот это уже моветон. Поднимаю бокал крымского за то, чтобы новоиспеченный французский президент перестал врать про RT и Sputnik. Разрыв Макрона. Дешевый водевиль про RT и Sputnik в исполнении французского президента", — написала Симоньян в своем микроблоге в Twitter.

В ходе пресс-конференции по окончании переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Макрон заявил, что RT и Sputnik не имели доступа к его избирательному штабу в связи с тем, что якобы "распространяли ложную информацию, клевету". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не согласны с высказываниями Макрона про Sputnik и RT.

Разрыв Макрона. Дешевый водевиль про RT и Sputnik в исполнении французского президента. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 29 мая 2017 г.

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Штаб Макрона обвинил Sputnik и RT в причастности к распространению информации о наличии у него офшорного счета на Багамах. Sputnik назвал эти обвинения подделкой, а Симоньян отметила, что пресс-секретарь Макрона не смог представить ни одного примера "распространения фейковых новостей" российскими СМИ.