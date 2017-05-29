Где $14 миллионов? "Радио Свободу" уличили в нарушениях

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Финансируемая Конгрессом США радиовещательная организация "Радио Свобода" работает с нарушениями: значительные средства тратятся без необходимых отчетных процедур, а внутренние компьютерные сети недостаточно защищены. Об этом говорится в докладе Генерального инспектората Государственного департамента США.

В ходе проверки выявлено 11 контрактов на сумму 14 миллионов долларов, которые были заключены без одобрения и рассмотрения Совета управляющих иностранным вещанием. Это приблизительно 10% от суммы сделок, заключенных за отчетный период — за 2013-2016 финансовый год. Сообщается, что указанные соглашения касались питания, поездок и охраны. Восемь из них даже не были подписаны поставщиком.

Инспекция также установила, что "Радио Свобода" формально не закрывало ежегодные гранты по их истечении. Это увеличивает риск того, что получатель гранта может не соответствовать федеральным нормам, установленным законодательством США.

В киевском бюро организации обнаружили три пустых чека, подписанных ответственным за финансы лицом. В них можно было бы вписать любую сумму, а после этого обналичить ее со счетов "Радио Свободы". Однако в докладе отмечается, что доказательств того, что в украинской столице прибегали к подобным злоупотреблениям, не нашлось.

Кроме того, 449 из 1049 сотрудников "Радио Свободы" не подписали документы об отсутствии конфликта интересов. В "Радио Свободе" оправдали свои действия тем, что попытка заставить работников подписывать такие бумаги могла вылиться в "юридические проблемы". Однако инспекция не нашла доказательств того, что "Радио Свобода" запрашивала заключение юристов по этой теме в странах, где находились новостные бюро. Отмечается, что это повышает риск финансовых нарушений, а также кумовства.

У Генерального инспектората возникли нарекания и к кибербезопасности в офисах и бюро "Радио Свобода". Выяснилось, что в 2015 году сотрудники смогли сами настроить себе расширенный доступ к внутренней сети без надлежащего разрешения.

В "Радио Свободе" также не хватало штата для проведения полноценных проверок нанимаемых работников с целью определения их профпригодности.

Кроме того, в документе указано, что телеканал "Настоящее время" запущен в целях борьбы с "российской пропагандой". Бюджет "Радио Свободы" на эти цели был увеличен с 93 миллионов долларов в 2014 году до 108 миллионов в 2016-м.