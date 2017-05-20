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Посольство России назвало статьи в Sunday Times "бондианой" и бредом

20:2120.05.2017
(обновлено: 20:28 20.05.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российское посольство в Скопье выступило с резкой критикой британской газеты Sunday Times, которая выпустила ряд "фейковых" материалов о "вмешательстве" Москвы в дела Македонии. Текст опровержения доступен на сайте МИД РФ в разделе, в котором приводятся примеры недостоверных публикаций о России.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД России опроверг фейк CNN о "троллинге" Белого дома
"Еще недавно многие сомневались в том, что активная вовлеченность британских СМИ в информационные войны может подорвать основы традиционно сильной британской журналистики. Ныне же ответ очевиден — ее качество необратимо деградирует. Очередное подтверждение тому — опубликованная 30 апреля и 7 мая с.г. в газете Sunday Times серия статей по Македонии", — говорится в сообщении.

В первой статье говорилось, что некие "пророссийские националисты" могут превратить Македонию в "поле битвы между Россией и Западом". В другой публикации речь шла о том, что Москва якобы угрожала Скопье эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции. Доказательств этих утверждений автор не привел.

Дипломаты в первую очередь отметили, что автор указанных публикаций подобрал для них весьма броские заголовки: "Македония под угрозой российского вмешательства" и "Македонии сказали: либо разворот в сторону России, либо страдания". В посольстве также выразили сожаление, что стандарты британских СМИ упали настолько, что даже такая газета, как Sunday Times, вынуждена публиковать "дешевые пропагандистские "утки".

"В этих статьях… сконцентрирован такой сгусток пренебрежения к фактам, такое болезненное стремление к подтасовкам и откровенной лжи, что весь этот бред уже невозможно назвать продуктом профессиональной журналистики", — говорится в сообщении.

Российское диппредставительство пишет, что "опровергать все ляпы и "фейки" этой "бондианы" — просто бессмысленно. В качестве примера "буйной фантазии" автора посольство указывает на то, что он даже не знает результатов досрочных парламентских выборов, которые прошли в Македонии в декабре 2016 года.

Антифейковый проект сайта МИД РФ на экране компьютера. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МИД прокомментировал публикацию The Sun о "расизме в России"
"О чем можно говорить с "аналитиком", который называет нынешнее правительство Македонии "прокремлевским" и тут же, через несколько строк, утверждает, что "русские оказывают прямое давление на правительство Македонии с тем, чтобы оно переориентировалось на Москву"? Где же логика или хотя бы элементарный здравый смысл?" — задаются вопросом российские дипломаты.

Они отмечают, что Македония стала объектом давления, шантажа и угроз со стороны Брюсселя, Вашингтона и Лондона. При этом Запад стремится возложить ответственность на Россию за создаваемый им очаг хаоса в стране и в регионе.

"Чем в конечном счете завершится эта очередная авантюра Запада на Балканах, пока сказать сложно. Ясно одно — Sunday Times будет и далее без устали придумывать поводы для разоблачения "происков Кремля", а хорошо отлаженный в Лондоне конвейер русофобских фейков продолжит работать безостановочно", — резюмировали в посольстве.

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