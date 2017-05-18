СМИ восприняли всерьез шутку конгрессмена о работе Трампа на Кремль

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Лидер республиканцев в палате представителей конгресса Кевин Маккарти заявил, что его слова о работе Дональда Трампа на Россию были шуткой, сообщает New York Times.

"Это неудачная попытка пошутить, вот и все. Никто не считает это правдой", — сказал он.

Ранее газета Washington Post опубликовала расшифровку разговора, который состоялся в 2016 году на встрече руководства Республиканской партии. Маккарти тогда заявил, что Дональд Трамп, на тот момент еще кандидат в президенты, мог получать деньги от Москвы.

Согласно расшифровке, это замечание было встречено смехом, а Маккарти добавил: "Богом клянусь". Затем спикер палаты представителей Пол Райан призвал собеседников сохранить разговор в тайне. "Никаких утечек, ладно?" – сказал он, снова вызвав смех у присутствующих.

Аудиозапись беседы Washington Post не обнародовала. Газета охарактеризовала слова Маккарти как "политически взрывоопасное утверждение, сделанное в частной беседе на Капитолийском холме".

Несмотря на опровержение со стороны конгрессмена, новость успела разлететься по мировым СМИ как очередное доказательство "связей" Дональда Трампа с Россией.

"Зафиксировано, как один из лидеров республиканцев намекал, что Путин платит Трампу", — написала Guardian. "Запись 2016 года свидетельствует, что лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти говорил: "Я думаю, Путин платит Трампу", — сообщила Independent.

"Washington Post обнародовала тайный разговор времен избирательной кампании. Ведущий республиканец: "Я думаю, Путин платит Трампу", — гласит заголовок немецкого таблоида Bild. "Если это так, все руководство республиканцев знало о связях Трампа с Россией еще во время избирательной компании", — говорится в тексте.

В США регулярно раздаются заявления о неких "связях" между Москвой и Дональдом Трампом и попытках России повлиять на выборы в США в 2016 году. Россия последовательно опровергала все эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Публикации СМИ о контактах между предвыборным штабом Трампа и российскими чиновниками в Москве сочли "политической шизофренией".