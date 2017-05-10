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Sputnik выступил за свободу слова в Шотландии

15:0810.05.2017
(обновлено: 15:19 10.05.2017)
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© РИА Новости . Игорь МихалевПерейти в фотобанкМонумент шотландскому философу Дугалду Стюарту на холме Кэлтон-хилл в Эдинбурге. Архивное фотоМонумент шотландскому философу Дугалду Стюарту на холме Кэлтон-хилл в Эдинбурге. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Михалев
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ЭДИНБУРГ, 10 мая 2017, Пресс-служба агентства Sputnik. Агентство Sputnik обратилось в парламент Шотландии с просьбой дать разъяснения причины, по которой межпартийная группа по России решила не допускать агентство к участию в мероприятии "Словесные орудия: современная российская пропаганда", одна из тем которого непосредственно касалась работы редакции Sputnik UK в Эдинбурге.

Как указано в обращении Sputnik, "обвинения в пропаганде несправедливы, не имеют под собой оснований, и являются неподобающими для такой престижной организации, как межпартийная группа парламента Шотландии".

"В основе шотландского парламента лежат идеи открытости и обсуждения различных точек зрения. Это даже отражено в конструкции здания. Отказ любым СМИ в доступе к деятельности парламента противоречит этим принципам. Отказывать агентству Sputnik в праве учувствовать в мероприятии, которое касается его непосредственно, еще более возмутительно и лицемерно. Такие действия ставят под сомнение приверженность организаторов, да и всего парламента, к соблюдению свободы прессы", — заявил редактор Sputnik UK Николай Горшков.

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Журналисты Sputnik UK несколько раз предпринимали попытки наладить диалог и рассказать о деятельности редакции Sputnik членам парламентской группы. Тем не менее, все попытки присоединиться к дискуссии были либо проигнорированы, либо открыто отвергнуты. В результате международная медиаорганизация направила обращение в Комитет Парламента Шотландии по стандартам, процедурам и назначениям на публичные должности, а также организатору группы.

Sputnik UK (www.sputniknews.com) — это новостное и вещательное агентство, расположенное в Эдинбурге и Лондоне. Его миссия, как и миссия всего агентства Sputnik International, звучит так: "Говорим то, о чем другие молчат". Sputnik UK освещает события, которые не получают должного внимания крупнейших мировых СМИ, предоставляя слово тем участникам событий, которые обычно остаются за кадром. Sputnik UK выпускает радио программы, включая ежедневные выпуски новостей ("World in Focus"), дискуссионные программы ("Hard Facts" и "Level Talk") и философскую программу "Brave New World", а также обеспечивает обширное освещение событий на сайте.

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