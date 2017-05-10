Sputnik выступил за свободу слова в Шотландии

ЭДИНБУРГ, 10 мая 2017, Пресс-служба агентства Sputnik. Агентство Sputnik обратилось в парламент Шотландии с просьбой дать разъяснения причины, по которой межпартийная группа по России решила не допускать агентство к участию в мероприятии "Словесные орудия: современная российская пропаганда", одна из тем которого непосредственно касалась работы редакции Sputnik UK в Эдинбурге.

Как указано в обращении Sputnik, "обвинения в пропаганде несправедливы, не имеют под собой оснований, и являются неподобающими для такой престижной организации, как межпартийная группа парламента Шотландии".

"В основе шотландского парламента лежат идеи открытости и обсуждения различных точек зрения. Это даже отражено в конструкции здания. Отказ любым СМИ в доступе к деятельности парламента противоречит этим принципам. Отказывать агентству Sputnik в праве учувствовать в мероприятии, которое касается его непосредственно, еще более возмутительно и лицемерно. Такие действия ставят под сомнение приверженность организаторов, да и всего парламента, к соблюдению свободы прессы", — заявил редактор Sputnik UK Николай Горшков.

Журналисты Sputnik UK несколько раз предпринимали попытки наладить диалог и рассказать о деятельности редакции Sputnik членам парламентской группы. Тем не менее, все попытки присоединиться к дискуссии были либо проигнорированы, либо открыто отвергнуты. В результате международная медиаорганизация направила обращение в Комитет Парламента Шотландии по стандартам, процедурам и назначениям на публичные должности, а также организатору группы.

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