Sputnik ответил на нападки штаба Макрона

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Обвинения в адрес информационного агентства Sputnik и телеканала RT в причастности к распространению информации о наличии у кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона офшорного счета ничем не обосновано; Sputnik намерен обратиться к юристам по факту постоянных ложных обвинений штаба Макрона, сообщает пресс-служба агентства.

Накануне агентство Рейтер сообщило, что движение Макрона "Вперед" (En Marche!, EM!) предъявило иск кандидату от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, обвинив её в распространении ложной информации о том, что Макрон владеет счетом в офшорах. Ле Пен заявила, что ее партия не стоит за кампанией по распространению слухов о своем сопернике.

Штаб Макрона обвинил Sputnik и RT в причастности к распространению информации о наличии у него офшорного счета на Багамах. По данным агентства AFP, которое ссылалось на движение "Вперед", эта информация якобы активно распространялась по соцсетям, "страницами сторонников" президента США Дональда Трампа, а также аккаунтами, близкими к сайтам, которые поддерживают российского лидера Владимира Путина, например, Sputnik и RussiaToday.

"Упоминание Sputnik и RT штабом г-на Макрона в контексте расследования – ничем не обосновано. Прекрасный пример рождения подделки, цель которой – подорвать доверие читателей. На момент заявления партии г-на Макрона о якобы "активном распространении" информации Sputnik опубликовал два материала, оба основанных на публичных заявлениях партии EM!: в одном содержится опровержение Макроном информации об офшоре, во втором — рассказ о подаче иска. Более того, заявление сторон вообще не освещалось в социальных сетях Sputnik. О причинах ложных обвинений штаб EM! редакции Sputnik не ответил. Sputnik намерен обратиться к юристам по факту постоянных ложных обвинений штаба EM!", — говорится в сообщении пресс-службы Sputnik.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Макрон, Ле Пен финишировала следом — 21,3%. В среду прошли заключительные теледебаты двух кандидатов в преддверии второго тура, который состоится 7 мая.