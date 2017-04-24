Журнал Time раскритиковали за статью о "российском вмешательстве"

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Журнал Time беспочвенно обвинил американских консерваторов в "заигрывании" с Москвой в материале о встрече вашингтонских политиков с "российскими коллегами", пишет директор Института американских идей (American Ideas Institute) в статье для журнала American Conservative (издается институтом). © AFP 2017 / Benjamin Fathers The Nation рассказал, как СМИ подталкивают Трампа к конфликту с Москвой

О'Нил выступил в роли организатора упомянутого мероприятия. По его словам, это был обычный ужин, на котором "представители вашингтонской верхушки" — известные республиканцы, деятели консервативного толка, издатели и журналисты — могли бы обменяться мнениями с приглашенными российскими чиновниками о растущей напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона.



Особую "важность" этому событию придал журнал Time, написавший о "драматическом сдвиге" в попытках Москвы оказать влияние на внутреннюю политику США, конкретно — о том, что Россия "пытается подружиться с американскими консерваторами", отмечает О'Нил.



Он не согласен с тем, как в материале журнала смещен фокус подачи информации. По его мнению, утверждением о "связях" консерваторов с Россией автор статьи показал свое незнание американского консервативного движения, в особенности тех его представителей, которые оппонируют господствующим в элите неоконсерваторам и их политике военных интервенций.



© РИА Новости . Алексей Витвицкий Перейти в фотобанк СМИ нашли "руку Москвы" во французских выборах еще до их окончания



Он предполагает, что негативное отношение американских СМИ к России напрямую связано с зарубежными военными кампаниями США.



"Многие серьезные интеллектуалы считают, что неожиданно высокий уровень русофобии и неомаккартизма (в медиа — ред.) стоит отделять от многочисленных ошибок американского интервенционизма. Вместе США и Россия смогли бы положить конец войне в Сирии. Но это звучит как проклятие для вашингтоноского политического и медиаистеблишмента, поэтому тех, кто поддерживает сотрудничество непрестанно выставляют маргиналами", — считает О'Нил.

