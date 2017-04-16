"Русские опять идут": российские корабли не дают покоя британским СМИ

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Проход кораблей ВМФ России через Ла-Манш неизменно превращается в целое событие для британской бульварной прессы.

Накануне в субботу минобороны Великобритании уведомило, что фрегат Sutherland королевских ВМС сопроводит в проливе группу российских военных кораблей. Командир фрегата подчеркнул, что подобная операция является рутинной.

Британские СМИ, однако, ее "рутинность" интерпретировали по-своему. "Путин снова дразнит Британию", — заявила газета Daily Mail. "Русские идут… опять", — вторила The Sun.

Скриншот сайта The Sun

"Герои королевского флота следят за российскими военными кораблями, идущими к Ла-Маншу – в третий раз всего за шесть месяцев", — написала The Sun.

Daily Express нагнетала атмосферу, воспользовавшись излюбленным приемом желтой прессы – прописными буквами. "Путин переходит границы у берегов Британии, ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ в Ла-Манше на фоне мировой напряженности", — гласит ее заголовок.

Скриншот сайта Daily Express

Daily Star тоже преподнесла ситуацию как нешуточную: "Военные корабли Владимира Путина приближаются к Ла-Маншу, королевский флот принимает срочные меры".

Впрочем, под заголовком газета поместила фразу, которую, очевидно, с ошибкой скопировала у коллег из The Sun. Результат получился комическим: британский флот следит за российскими кораблями, которые приближаются к Ла-Маншу "в третий раз всего за шесть лет".

Скриншот сайта Daily Star

В октябре 2016 года ажиотаж в Великобритании вызвал проход через Ла-Манш российской авианосной группы, следовавшей в Сирию. Пресса сообщала о приближении судов едва ли не ежечасно и составляла "планы перехвата", в то время как официальные лица вспоминали о "старом враге" времен холодной войны.