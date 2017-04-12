The Nation рассказал, как СМИ подталкивают Трампа к конфликту с Москвой

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Выпады американских СМИ в адрес Дональда Трампа могут иметь самые печальные последствия. Действующий президент готов пойти на многое, чтобы доказать, что он не "марионетка Кремля", считает обозреватель журнала The Nation, историк и политолог Стивен Коэн.

По его мнению, глава Белого дома отдал приказ о ракетном ударе по авиабазе Шайрат для того, чтобы "прекратить спекуляции, которые превратились в помеху для осуществления президентских полномочий". Таким образом, ведущие американские СМИ, активно обсуждавшие "сговор Трампа с Кремлем", стали пособниками агрессии США в Сирии, сказано в статье.

При этом Коэн подчеркивает, что сегодняшнее обострение отношений между Москвой и Вашингтоном во многом спровоцировано журналистами. "Слово не воробей, вылетит — не поймаешь", — вспоминает русскую пословицу автор и предупреждает, что новая волна антироссийской риторики в американских массмедиа может стать причиной тяжелейшего международного кризиса.

Слова Дмитрия Медведева о том, что удар по Сирии поставил Штаты "на грань боевого столкновения с Россией", не должны остаться незамеченными. Именно они дают понять, к чему может привести истерия в американской прессе, резюмирует Коэн.