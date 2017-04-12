РЕН ТВ сообщает, что оператора канала не пустили в Эстонию

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Оператору телеканала РЕН ТВ Илье Омельченко, направлявшемуся по редакционному заданию на форум "Открытой России" в Таллин, отказали во въезде; в настоящий момент оператор находится в транзитной зоне аэропорта и ожидает решения о депортации, сообщает в среду пресс-служба канала.

"Эстонские пограничники отказали по въезде оператору РЕН ТВ Илье Омельченко, направлявшемуся по редакционному заданию на форум "Открытой России". Сотрудника телеканала во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Таллина попросили пройти в кабинет для разбирательства", — говорится в сообщении.

Съемочная группа, добавляет пресс-служба, направлялась в Таллин со всеми необходимыми документами. Журналисты имели загранпаспорта с бизнес-визами, а также аккредитацию на мероприятие, оформленную с соблюдением всех формальностей.

Первым контроль прошел корреспондент РЕН ТВ и был успешно пропущен на территорию страны. Несмотря на то, что документы оператора были оформлены аналогично, ему было отказано во въезде, отмечают представители канала.

"Оператора допрашивали в течение часа. В "отказных" документах погранслужба указала в качестве причины: "Отсутствие документов, подтверждающих цель и условия пребывания в стране". После этого у сотрудника телеканала отобрали паспорт", — подчеркнули в РЕН ТВ.

В настоящий момент Омельченко находится в транзитной зоне аэропорта и ожидает решения о депортации. По его словам, сотрудники аэропорта сообщили, что обратный билет в Москву оператору придется оплачивать самому, добавляется в сообщении.

"Такие необоснованные действия погранслужбы наталкивают на мысль о том, что в инциденте может быть политический подтекст", — отметили в пресс-службе.

Власти балтийских стран на фоне заявлений о борьбе с "российской пропагандой" препятствуют работе СМИ РФ. В ноябре 2016 года комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приняла решение на три месяца приостановить ретрансляцию российского канала "РТР Планета". В 2016 году из Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии на пункте пропуска "Койдула" задержали и аннулировали визы съемочной группы корреспондента ВГТРК Николая Васильева — журналистам выворачивали карманы, просили показать содержимое багажа. Их отпустили через несколько часов, но визы аннулировали. В сентябре 2015 года Эстония отказала во въезде в страну сотруднице МИА "Россия сегодня" Марине Перекрестовой, хотя агентство имеет все необходимые документы для работы. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили. Журналист газеты "Комсомольская правда" Галина Сапожникова в августе 2015 года была объявлена в Литве "нежелательной персоной, представляющей угрозу государственной безопасности".

В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран, "для которых теперь любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования". Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".