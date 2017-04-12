РЕН ТВ сообщает, что оператора канала не пустили в Эстонию

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Оператору телеканала РЕН ТВ Илье Омельченко, направлявшемуся по редакционному заданию на форум "Открытой России" в Таллин, отказали во въезде; в настоящий момент оператор находится в транзитной зоне аэропорта и ожидает решения о депортации, сообщает в среду пресс-служба канала.
Съемочная группа, добавляет пресс-служба, направлялась в Таллин со всеми необходимыми документами. Журналисты имели загранпаспорта с бизнес-визами, а также аккредитацию на мероприятие, оформленную с соблюдением всех формальностей.
Первым контроль прошел корреспондент РЕН ТВ и был успешно пропущен на территорию страны. Несмотря на то, что документы оператора были оформлены аналогично, ему было отказано во въезде, отмечают представители канала.
"Оператора допрашивали в течение часа. В "отказных" документах погранслужба указала в качестве причины: "Отсутствие документов, подтверждающих цель и условия пребывания в стране". После этого у сотрудника телеканала отобрали паспорт", — подчеркнули в РЕН ТВ.
В настоящий момент Омельченко находится в транзитной зоне аэропорта и ожидает решения о депортации. По его словам, сотрудники аэропорта сообщили, что обратный билет в Москву оператору придется оплачивать самому, добавляется в сообщении.
"Такие необоснованные действия погранслужбы наталкивают на мысль о том, что в инциденте может быть политический подтекст", — отметили в пресс-службе.
В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран, "для которых теперь любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования". Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".