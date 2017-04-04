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WT: СМИ пишут о связях Трампа с РФ, чтобы отвлечь внимание от "Обамагейта"

23:5804.04.2017
(обновлено: 00:01 05.04.2017)
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Стопка газет. Архивное фото
© Fotolia/ selling

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Американские СМИ проигнорировали данные о том, что советник бывшего президента США Барака Обамы шпионила за избирательным штабом и переходной командой Дональда Трампа — вместо этого они тиражируют истории про "российское вмешательство" в выборы, пишет Washington Times.

Журналисты перед началом пресс-конференции. Архивное фото
© Fotolia/ wellphoto
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Информация о том, что советник Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс участвовала в наблюдении за сторонниками Трампа, впервые появилась в Bloomberg. Консервативные СМИ уже назвали эти данные "Обамагейтом". Тем не менее, американская пресса пишет, что это "попытка отвлечь внимание" от расследования "связей" администрации Трампа с Россией.

Так, сотрудник CNN Дон Лемон заявил, что не будет помогать людям, которые продвигают историю с Райс. Его коллега Джим Скиутто также отметил, что в действиях советника Обамы нет "ничего необычного".

"Пара минут поиска в Google позволяют выяснить, что Скиутто когда-то работал на канале ABC с мужем Райс", — пишет Washington Times.

New York Times выпустила статью, в которой сказано, что администрация Трампа "пытается отвлечь внимание от расследования по России", а про скандал с Райс якобы написали только консервативные СМИ.

Стопка газет. Архивное Фото.
© Fotolia/ svort
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"Да неужели? С каких пор Bloomberg View стал консервативным", — удивляется автор материала.

Администрация Обамы активно шпионила за штабом Трампа, используя методы полицейского государства, но никому нет до этого дела. СМИ пишут, что таким образом людей якобы пытаются отвлечь от истории про "сговор с Россией", доказательств которого не было и нет, и это признал даже член комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф, говорится в материале.

"Пока СМИ пишут мифы про сговор с Россией, правда будет медленно всплывать на поверхность. И эта правда разоблачит предвзятость журналистов, которые превратились в конспирологов", — резюмирует автор статьи.

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