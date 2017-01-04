CNN проиллюстрировал репортаж о "российских хакерах" кадрами из видеоигры

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Телеканал CNN использовал скриншот из популярной игры Fallout 4 в репортаже о якобы вмешательстве российских хакеров в президентские выборы в США.

Первыми эти кадры заметили пользователи портал Reddit, статью опубликовало также издание BGR.

На кадре изображены "зловещие неоновые зеленые буквы", которые хорошо знакомы любителям Fallout. "Это не имеет никакого отношения к реальным хакерам, поэтому идеально подходит для зрителей мейнстримовых новостей", — отмечается в статье BGR.

Кадр из Fallout 4 в репортаже CNN

Представитель компании-издателя Bethesda Пит Хайнс иронически прокомментировал эти сообщения.

"Подождите, они еще обнаружат, что игроки в Fallout 4 помогали русским и взламывали системы безопасности через игру" – написал он в Twitter.