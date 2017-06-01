Преграды в Европе по "Северному потоку-2" будут преодолены, считает Чижов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Москва считает, что сопротивление ряда партнеров в Европе по строительству "Северного потока-2" будет преодолено, заявил РИА Новости постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Конечно, будет. В первую очередь потому, что это коммерческий проект",- сказал он на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос о перспективах преодоления Россией сопротивления ряда европейских партнеров по вопросу строительства газопровода.

"Не открою большого секрета, если скажу, что его инициатором было не российское правительство и даже не "Газпром", а те партнеры "Газпрома" в Европе, которые заинтересованы в обеспечении стабильных поставок энергоносителей в Европу. И, соответственно, если говорить о геополитической составляющей этого чисто коммерческого проекта, то она состоит в том, что его реализация укрепит энергобезопасность Европы. Кому это не нравится — это отдельный вопрос, и кто считает, что укрепление энергобезопасности таким образом им лично невыгодно — это тоже отдельный вопрос", — добавил Чижов.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.