RT вышел в финал Monte-Carlo TV Festival с эфиром о Мосуле

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Телеканал RT поборется за главный приз международного фестиваля Monte-Carlo Television Festival в номинации "Новости в прямом эфире".

Канал получил номинацию за эфир, посвященный гуманитарной катастрофе в Мосуле, где иракская армия при поддержке западной коалиции проводила спецоперацию против боевиков. Конкуренцию за награду ему составят Sky News, BBC News и Al Jazeera English.

RT одним из первых среди международных телеканалов начал рассказывать о страданиях мирных жителей в этом городе. Военный корреспондент Мурад Газиев на месте событий разговаривал с местными жителями, вынужденными покинуть свои дома, а также рассказывал о масштабных разрушениях, причиненных городу после авиаударов коалиции. В эфире выступали эксперты, в том числе представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ираке Бруно Геддо. Чтобы привлечь внимание общественности к бедственному положению людей RT также запустил в соцсетях кампанию #MosulSOS.

В 2013 году RT удостоился приза фестиваля в Монте-Карло за эфир о падении челябинского метеорита. RT вышел в финал фестиваля с эфиром, посвящённым хронике столкновений демонстрантов и полиции в День соборности Украины 22 января. Корреспонденты RT в прямом эфире вели репортаж о беспорядках в Киеве, находясь в самом центре событий — среди пылающих баррикад на Майдане. В 2015 году RT вышел в финал Monte-Carlo Television Festival с выпуском о массовом расстреле мирных жителей на митинге в честь празднования Дня Победы в Мариуполе. В 2017 году финалистом премии стал спецвыпуск RT, посвящённый выборам в Государственную думу РФ.

Международный телевизионный фестиваль в Монте-Карло, созданный в 1961 году по инициативе князя Монако Ренье, является крупнейшим в мире форумом телевизионных фильмов, репортажей и новостных программ.