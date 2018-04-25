RT вышел в финал Monte-Carlo TV Festival с эфиром о Мосуле

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Телеканал RT поборется за главный приз международного фестиваля Monte-Carlo Television Festival в номинации "Новости в прямом эфире".
Канал получил номинацию за эфир, посвященный гуманитарной катастрофе в Мосуле, где иракская армия при поддержке западной коалиции проводила спецоперацию против боевиков. Конкуренцию за награду ему составят Sky News, BBC News и Al Jazeera English.
RT одним из первых среди международных телеканалов начал рассказывать о страданиях мирных жителей в этом городе. Военный корреспондент Мурад Газиев на месте событий разговаривал с местными жителями, вынужденными покинуть свои дома, а также рассказывал о масштабных разрушениях, причиненных городу после авиаударов коалиции. В эфире выступали эксперты, в том числе представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ираке Бруно Геддо. Чтобы привлечь внимание общественности к бедственному положению людей RT также запустил в соцсетях кампанию #MosulSOS.
Международный телевизионный фестиваль в Монте-Карло, созданный в 1961 году по инициативе князя Монако Ренье, является крупнейшим в мире форумом телевизионных фильмов, репортажей и новостных программ.