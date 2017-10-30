Фестиваль "Русские Сезоны" получит новую номинацию

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. IV Фестиваль "Русские сезоны" впервые в этом году, помимо традиционных номинаций "Мода" (мужская и женская одежда, обувь и сумки) и "Интерьер" (мебель, предметы интерьера, декор, посуда, свет), получит новую номинацию — "Деревянная архитектура", говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Российский лесопромышленный комплекс сейчас активно развивается по разным направлениям, ключевые из которых — это, безусловно, деревянное домостроение и мебельная промышленность. Работа по таким направлениям немыслима без участия архитекторов. Минпромторг России не первый год оказывает поддержку молодым профессионалам в области дизайна. На мировом рынке уже сформировался устойчивый спрос на российские технологии в отрасли ЛПК. Уверен, что нам удастся задавать еще и новые тенденции в дизайне современной архитектуры. Наиболее успешные проекты могут быть приняты и поставлены на массовое производство, что позволит предприятиям расширить ассортимент продукции, а молодым дизайнерам и архитекторам — довести свои задумки до конечного потребителя", — приводятся в сообщении словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

Участникам конкурса предстоит защитить свои дизайн-проекты перед жюри и приглашёнными экспертами. По итогам собеседования будут выбраны лучшие предложения, которые конкурсанты смогут реализовать совместно с предприятиями мебельной промышленности и деревянного домостроения. Сроки приема заявок — до 20 ноября.

Кроме конкурса в рамках IV Фестиваля "Русские сезоны" запланирована деловая программа c участием зарубежных журналистов и одноименная выставка, которая представит работы участников, а также российские архитектурные и интерьерные бюро, производителей и дизайнеров.

Фестиваль проводится с 2015 года при поддержке Минпромторга России.