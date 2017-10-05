Хабаровские власти отдадут неиспользуемые арендаторами участки леса под ЦБК

ХАБАРОВСК, 5 окт — РИА Новости. Власти Хабаровского края отберут у арендаторов неиспользуемые лесные участки в пользу целлюлозно-бумажного комбината, который планируют возвести в городе Амурске, сообщил губернатор региона Вячеслав Шпорт.
"Есть компании, которые там работают (в Амурске), но обязательство своих перед государством не выполняют, и мы будем проводить процедуру изъятия выделенных лесных участков", — сказал Шпорт журналистам по итогам совещания.
Так, по его словам, есть арендаторы, которые освоили участки на 20%, некоторые на 5%, а одна из компаний на 1,8%.
"У нас 29 таких компаний. Мы будем решать вопрос об изъятии в пользу ЦБК, чтобы ресурсов им хватило в обозримом расстоянии от комбината", — сказал Шпорт.
Он подчеркнул, что ЦБК будет построен в соответствии со всеми экологическими нормами. "Грязного производства не будет", — сказал Шпорт.