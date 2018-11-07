"Барнаульский меланжевый комбинат" освоил выпуск хлопкополиэфирной ткани

БАРНАУЛ, 7 ноя — РИА Новости. На "Барнаульском меланжевом комбинате" запустили в производство новую хлопкополиэфирную ткань для пошива корпоративной и рабочей одежды с защитой от воды, масел и нефтепродуктов, следует из сообщения на официальном сайте Алтайского края.

Как уточняется в сообщении, ткань также предназначена для изготовления летних полевых костюмов. "Предприятие расширяет ассортимент выпускаемой продукции и планирует увеличить объем выпуска ткани в ноябре на 10%", — доложил губернатору Виктору Томенко министр промышленности и энергетики региона Александр Климин.

В начале 2018 года "Барнаульский меланжевый комбинат" вывел на полную мощностью собственное производство спецодежды. Благодаря этому выпуск одежды в регионе вырос в 4 раза, сообщало управление по промышленности и энергетики Алтайского края.

С 2017 года предприятие модернизирует ткацкое производство. Комбинат закупил 50 высокопроизводительных станков. В расширение производственных мощностей "Барнаульский меланжевый комбинат" инвестировал около 750 миллионов рублей.

Как отметили в краевом управлении по промышленности и энергетики, предприятие регулярно пользуется господдержкой, а именно субсидиями на проценты по кредитам, привлекаемым на пополнение оборотных средств.

В 2015 году "Барнаульский меланжевый комбинат" вошел в структуру "БТК текстиль". Он единственный за Уралом производитель хлопчатобумажных и смесовых тканей с полным технологическим циклом, включающим производство пряжи, суровых и готовых тканей, готовых изделий. В структуру комбината входят четыре фабрики: прядильная, ткацкая, отделочная и швейная.

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