Евтухов: качество одежды для учащихся в этом году улучшилось на 20%

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Качество одежды для учащихся в этом году улучшилось на 20%, сообщил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, ссылаясь на результаты совместной проверки АНО "Российская система качества" (Роскачество) и Минпромторга.

"По итогам проверки Роскачества в этом году — это слепая выборка только в точках продаж — на 20% улучшилось качество продаваемой одежды для учащихся", — сказал Евтухов, выступая на открытии интерактивной площадки "Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота" в московском парке Сокольники.

Роскачество — организация, созданная по распоряжению правительства России в 2015 году. Эксперты Роскачества информируют население о качестве различных товаров и услуг и присуждают российский Знак качества по итогам независимых веерных исследований.

По словам замминистра, поднять качество одежды удалось благодаря борьбе с контрафактом и нелегальным товарооборотом, а также мерам государственной поддержки.

"На протяжении трех лет Роскачество проводит проверки качества различных товаров: это и легкая промышленность, и продукты питания, и различные гаджеты, сейчас будет тестироваться ряд направлений в сфере услуг. Одежду для учащихся мы проверяем ежегодно", — отметил Евтухов.

По его мнению, после проверок Роскачества многие производители изменили свои бизнес-процессы и стали внимательней относиться к тому, какие материалы они используют, "чтобы то, что указано на этикетке соответствовало действительности". Кроме того, и ритейлеры стали более внимательно относиться к товару, который они принимают у поставщиков, а у потребителей появилась возможность оценить надежность товара или услуги на сайте Роскачества.

Замминистра добавил, что в отличие от Роспотребнадзора, Роскачество не наказывает предприятия за некачественную продукцию, а дает информацию населению и направляет результаты проверок в федеральные ведомства.

"Более 30 миллионов человек доверяют проверкам Роскачества. Роскачество признано всеми международными ассоциациями. Это не контрольно-надзорный орган в отличие от Роспотребнадзора. Все материалы проверок выкладываются на сайт компании, а также направляются в соответствующие ведомства — Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Ростехнадзор, Росаккредитация, Росстандарт — они работают с этими материалами, у нас есть с ними соглашения", — сказал Евтухов.