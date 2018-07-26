Предприятия легпрома закупят в Южной Корее современное швейное оборудование

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские предприятия лёгкой промышленности закупят в Южной Корее высокотехнологичное оборудование для швейного производства, сообщает "Рустекстиль".

Договорённости о сотрудничестве с корейскими компаниями были достигнуты по итогам организованной при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации бизнес-миссии в Сеуле, которая состоялась в конце прошлой недели. В состав российской делегации вошли сотрудники Минпрома и представители 11 предприятий текстильной и швейной индустрии.

Участники деловой-миссии ознакомились с ведущими производителями корейского легпрома: фабрикой Woojin, компанией Ventex, фабрикой Nawon Machinery, часть предприятий посетили также компанию Silkytex.

Наибольший интерес российские предприятия проявили к инновационному швейному оборудованию фабрики Nawon Machinery, о поставках которого уже заключили соглашение ПКФ "МаксФил" и "Апрель", ожидают сделки производители "Юматекс Сервис" и "Спорттекс", и планирует осуществлять закупку необходимой техники компания О3 OZONE.

"Кроме прямой пользы от нахождения новых поставщиков среди иностранных и отечественных компаний, такие поездки дают возможность в спокойной обстановке обсудить перспективы развития, выработать общие направления для сотрудничества с российскими коллегами, а также поговорить о возможной диверсификации и улучшении структурной работы бизнеса", — поделилась результатами бизнес-миссии генеральный директор Solstudio Textile Group Александра Калошина, слова которой приводятся в сообщении.