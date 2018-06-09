В Минпромторге оценили потенциал российских предприятий легпрома

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Минпромторг России видит большой потенциал в развитии российских предприятий легкой промышленности как самостоятельных брендов, так и в сотрудничестве с мировыми fashion ритейлерами, сказала советник отдела управления проектами развития легкой промышленности Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга России Анна Максимова.

Максимова, как сообщает Минпромторг, приняла участие в экспертной дискуссии о стратегиях fashion-индустрии в рамках Недели Российского Ритейла.

"Благодаря объединенным многосторонним усилиям уже сейчас можно говорить о том, что все больше и больше представителей Fashion-ритейла проявляют интерес к локализации производства на территории Российской Федерации. Ведущие мировые ритейлеры ведут активную работу с российскими предприятиями легкой промышленности и отмечают, что качество товаров, производимых российскими фабриками, оценивается на высоком уровне и соответствует стандартам компаний". — говорится в сообщении Минпромторга.

По словам Макимовой, долгожданным событием стало начало сотрудничества российских предприятий легкой промышленности с группой компаний INDITEX.

"Уже сегодня на полках магазинов ZARA, ZARA Home, Massimo Dutti S.A., Oysho можно купить продукцию с пометкой на ярлыке "Made in Russia". Стоит отметить, что производимая российскими предприятиями продукция, попадает в конечном итоге не только в магазины Российской Федерации, но и в магазинах других стран", — отметила представитель Минпромторга.

Как информирует ведомство, многие спикеры в ходе дискуссии отмечали необходимость для производителей постоянно изучать рынок, следить за тенденциями, технологиями. Особое внимание было уделено маркетинговой стратегии производителей, которой предприятия не уделяет должного внимания, что в результате приводит к низкому спросу и, в результате, потерям прибыли.

"Следуя тенденциям, готов меняться и Минпромторг России. В 2018 году было добавлено новое направление в Программу продвижения легпрома России — производственные и обучающие бизнес-миссии. Такой формат продвижения товаров отрасли уже позволил делегатам первой поездки посетить ключевые производственные точки Италии, получить полезные деловые контакты и огромное количество нужной для них информации", — отметила Максимова.

По ее словам, Италия — это только первая бизнес-миссия под эгидой Минпромторга России.

"Но уже сейчас, оценивая ее результат, можно сказать с уверенностью, что участие российских предприятий в предстоящих деловых поездках скажется эффективно на всех этапах производственных процессов", — заявила представитель Мионпромторга.