Минпромторг РФ считает старт проекта с оформлением чеков Tax Free успешным

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. За два месяца существования пилотного проекта с оформлением чеков Tax Free продано товаров на 350 миллионов, для старта это очень серьезный показатель, сказал статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Как сообщает Минпромторг, Евтухов принял участие в экспертной дискуссии "Tax Free: первый опыт и перспективы", которая состоялась в рамках Недели российского ритейла.

"Сегодня Tax Free работает более чем в 50 странах мира. В 2018 году к этим странам присоединилась Россия. Сегодня система Tax Free имеет 53 локации в 12 регионах России, принимающих участников, организаторов и болельщиков Чемпионата мира по футболу", — говорится в сообщении ведомства.

Замминистра уточнил, что система Tax Free работает в 130 магазинах, и новые заявки на участие приходят ежедневно.

Согласно установленному регламенту, торговые организации, желающие стать участниками пилотного проекта, должны работать не менее двух лет и у них не должно быть задолженностей по налогам и сборам.

Система возврата налоговых пошлин пользуется популярностью не только у российских организаций, но и у иностранных покупателей. По словам Евтухова, с 10 апреля текущего года за Tax Free при покупке обратились более 2,5 тысяч граждан из ста государств.

Лидерами стали китайские покупатели, затем с большим отрывом идут граждане США и Израиля.

Замминистра сообщил, что после разработки и внедрения специального программного обеспечения бумажный документооборот, который осуществляется между организациями, операторами Tax Free, Таможенной и Налоговой службами, будет заменен электронным. Это позволит увеличить масштабы проекта, расширить его географию.

"Мировое первенство стартует 14 июня. Мы ожидаем прибытия около 900 тысяч иностранцев, которые приедут болеть за свои команды. Это 900 тысяч потенциальных покупателей" — пояснил перспективу Tax Free в России Виктор Евтухов, отметив, что министерство будет рассматривать вопрос о реализации проекта на всей территории страны.