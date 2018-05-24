С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Продукцию с маркировкой Made in Russia уже в этом году планируется экспортировать более, чем в 40 стран Европы, Америки, Азии и Африки, сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на сессии "Сделано в России: национальный и территориальный брендинг как инструменты экономического развития и продвижения России в мире" в рамках ПМЭФ.

"Осуществив рывок в части улучшения имиджа российских товаров внутри страны, и создавая новую конкурентоспособную отечественную продукцию, мы тем самым формируем устойчивую платформу для дальнейшего ее продвижения на глобальном рынке", — привели слова Евтухова в пресс-службе Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

Для повышения узнаваемости российских брендов и российской продукции за рубежом Минпромторг совместно с РЭЦ реализует проект "Сделано в России". Участие в программе для предпринимателей бесплатно, оно позволяет защитить иностранных потребителей и российских производителей от подделок и контрафакта, отметили в пресс-службе.

К настоящему времени сертификацию прошли более 120 производителей и более 400 номенклатур товаров.

Евтухов также отметил, что на время проведения Чемпионата мира по футболу в крупнейших аэропортах городов, принимающих ЧМ-2018, будут организованы презентационно-выставочные пространства с целью продвижения и повышения узнаваемости российских компаний-экспортеров, прежде всего, среди иностранных гостей чемпионата.