С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Продукцию с маркировкой Made in Russia уже в этом году планируется экспортировать более, чем в 40 стран Европы, Америки, Азии и Африки, сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на сессии "Сделано в России: национальный и территориальный брендинг как инструменты экономического развития и продвижения России в мире" в рамках ПМЭФ.
Для повышения узнаваемости российских брендов и российской продукции за рубежом Минпромторг совместно с РЭЦ реализует проект "Сделано в России". Участие в программе для предпринимателей бесплатно, оно позволяет защитить иностранных потребителей и российских производителей от подделок и контрафакта, отметили в пресс-службе.
Евтухов также отметил, что на время проведения Чемпионата мира по футболу в крупнейших аэропортах городов, принимающих ЧМ-2018, будут организованы презентационно-выставочные пространства с целью продвижения и повышения узнаваемости российских компаний-экспортеров, прежде всего, среди иностранных гостей чемпионата.