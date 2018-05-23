Предприятия российского легпрома могут получить итальянское оборудование

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские предприятия легкой промышленности достигли предварительной договоренности с итальянским компаниями о поставках текстильного оборудования — таков итог организованной при поддержке Минпромторга России бизнес-миссии в Милан, сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".
В состав российской делегации вошли представители 14 ведущих производственных предприятия текстильной и швейной отрасли России.
По сообщению пресс-службы, в ходе деловой поездки отечественные производители ознакомились с полным циклом текстильного производства и печати на тканях фабрики Ratti, посетили одно из наиболее современных текстильных производств — EUROJERSEY, выпускающее высокотехнологичный трикотаж для производства одежды, спортивной экипировки, купальников и нижнего белья. Также делегация посетила Epson Сenter — инновационное предприятие, где производится реализация всех этапов цифровой печати на текстиле.
Еще одним ключевым мероприятием в рамках бизнес-миссии стала встреча с крупнейшей компанией и одним из известнейших брендов Италии на мировом рынке — Pal Zileri.
По словам представителя Минпромторга, российские участники также провели встречу с ассоциацией SMI — Sistema Moda Italia.
"Встреча завершилась заключением устных договоренностей о сотрудничестве", — сказал представитель ведомства.