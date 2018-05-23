Предприятия российского легпрома могут получить итальянское оборудование

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские предприятия легкой промышленности достигли предварительной договоренности с итальянским компаниями о поставках текстильного оборудования — таков итог организованной при поддержке Минпромторга России бизнес-миссии в Милан, сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

"Цель бизнес-миссии — налаживание деловых контактов для российских отраслевых предприятий, содействие дальнейшему развитию и укреплению торгово-экономических связей между Россией и Италией. По итогам бизнес-миссии участники получили полезные деловые контакты, были достигнуты предварительные договоренности о поставке оборудования для российских предприятий. Одновременно представителей итальянской стороны пригласили к участию во втором Международном Форуме Моды, который состоится осенью 2018 года в Санкт-Петербурге", — сказал директор Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Евгений Рыжов.

В состав российской делегации вошли представители 14 ведущих производственных предприятия текстильной и швейной отрасли России.

По сообщению пресс-службы, в ходе деловой поездки отечественные производители ознакомились с полным циклом текстильного производства и печати на тканях фабрики Ratti, посетили одно из наиболее современных текстильных производств — EUROJERSEY, выпускающее высокотехнологичный трикотаж для производства одежды, спортивной экипировки, купальников и нижнего белья. Также делегация посетила Epson Сenter — инновационное предприятие, где производится реализация всех этапов цифровой печати на текстиле.

Еще одним ключевым мероприятием в рамках бизнес-миссии стала встреча с крупнейшей компанией и одним из известнейших брендов Италии на мировом рынке — Pal Zileri.

По словам представителя Минпромторга, российские участники также провели встречу с ассоциацией SMI — Sistema Moda Italia.

"Встреча завершилась заключением устных договоренностей о сотрудничестве", — сказал представитель ведомства.