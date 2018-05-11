Российские производители одежды и текстиля посетят Италию с бизнес-миссией

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Представители ведущих российских предприятий швейной индустрии 16-18 мая посетят крупнейшие текстильные производства Италии, расположенные в провинции Комо и в Милане с целью установления деловых контактов и содействия развитию торгово-экономических связей между Россией и Италией, сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

Среди участников бизнес-миссии —производители и дизайнеры женской и мужской одежды ("Светлана Вентура", SHISHKIN Uniform atelier, "Мужские Сорочки"), костюмов ("Славянка", "Сударь"), тканей и текстиля (Solstudio Textile Group, "Сактон"), трикотажа (Dizoli), меховых изделий ("ВеллМех"), одежды для спорта, туризма и экстрима ("БАСК", Dragonfly, "Спортекс плюс", STAYER).

Российские производители смогут увидеть технологии и процессы текстильного производства одного из ведущих производителей тканей для международных брендов класса "люкс" фабрики Ratti, познакомиться с инновационными технологиями обработки текстиля на производстве EUROJERSEY, оценить дизайнерские решения и ассортимент тканей мирового уровня предприятия Epson Center. Textile Solution, договориться о партнерстве с ведущим в мире производителем оборудования для швейной, швейно-трикотажной, кожгалантерейной и автомобильной промышленности Macpi.

В рамках бизнес-миссии участников также ожидают дискуссии и семинары по вопросам продвижения бренда на внутреннем и внешнем рынках и организации управления производством.