В Галерее искусств Зураба Церетели прошло fashion-шоу

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Fashion-шоу благотворительного фонда "Русский Силуэт" прошло в Галерее искусств Зураба Церетели в рамках 40-го Московского международного кинофестиваля, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ, при поддержке которого состоялось мероприятие.

"По традиции модный показ открыли молодые дизайнеры, участники конкурса "Русский Силуэт", финал которого состоится 10 ноября в Гостином дворе. Своими неординарными работами они покорили сердца всех гостей кинофестиваля. По дорожке прошли "городские пижоны" из коллекции Алексея Михайлова, которого в этот вечер поддержал его учитель, мэтр Вячеслав Зайцев; восточные красавицы из коллекции "Aurum" Мадины Хамзаевой; белорусское "Достояние Республики" представила Дарья Борко; наряды Елены Сохацкой так и говорили "Зайдите через столетие", а Елизавета Костюкова поразила подбором одеяний "Nostalgic remedy", — говорится в пресс-релизе.

Главным дизайнером, представившим свою коллекцию, стал Игорь Гуляев, который создает одежду для селебрити мировой величины. В показе бренда IGOR GULYAEV, объединившем в этом году две творческие стихии — моду и кино, на дорожку вышли известные российские актрисы и звезды шоу-бизнеса — Анастасия Стоцкая, Екатерина Вуличенко, Наталия Антонова, Эльвира Болгова, Анна Казючиц, Валерия Ланская, Татьяна Дробыш, Алена Яковлева, Елена Захарова и многие другие.

"Российская легкая промышленность сегодня имеет положительные показатели роста и расширяет круг заинтересованных потребителей. Однако мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем активную работу, чтобы наладить диалог не только с крупными предприятиями, но и малым бизнесом. Особенно важно поддержать наших дизайнеров, в том числе стимулировать переход от частных коллекций к серьезному производству", — сказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, ставший гостем вечера.

По его словам, ведомство не поддерживает конкретных дизайнеров и бренды. "Главная задача Минпромторга — поддержка промышленности, а не развитие модной индустрии. Это дело художников, модельеров. Важно, чтобы победители таких конкурсов находили контакты с предприятиями для запуска массового производства, находили свои ниши на рынке. Мы, в свою очередь, всегда готовы помогать с каналами сбыта продукции и налаживании производственной кооперации", — отметил значимость мероприятия статс-секретарь — отметил Евтухов, слова которого приводятся в пресс-релизе.