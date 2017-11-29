Минпромторг сохранит субсидии легпрому на уровне 3 млрд рублей в 2018 году

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Минпромторг РФ планирует сохранить объем субсидий для легкой промышленности в 2018 году на уровне 3 миллиардов рублей, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В части субсидий могу подтвердить, что на следующий год их объем не снижается, он сохраняется в объеме текущего года — порядка 3 миллиардов рублей только отраслевых субсидий", — сказал Мантуров в ходе Всероссийского форума легкой промышленности.

Министр также указал, что у предприятий легкой промышленности есть возможность воспользоваться поддержкой Фонда развития промышленности, привлечь льготное финансирование и субсидии на НИОКР, субсидии на компенсацию затрат на проценты по кредитам на инвестиционные цели.