Минпромторг намерен увеличить долю легпрома в ВВП в 3-4 раза к 2025 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Минпромторг РФ рассчитывает увеличить к 2025 году долю легкой промышленности в ВВП России в три-четыре раза, сообщил журналистам замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в рамках первого Международного форума моды.

"Мы очень рассчитываем на то, что во внутреннем валовом продукте российский легпром будет занимать более существенную долю, чем сегодня. Мы хотим подрасти хотя бы в три-четыре раза по сравнению с тем, что имеем сегодня. … Мы считаем, что легпром достаточно чувствительная отрасль, и мы поставили себе ориентир — 2025 год — и очень рассчитываем подрасти к этому периоду", — сказал он.

Евтухов, который также принял участие в профильной дискуссии, отметил, что легпрому РФ конкурировать на внешнем рынке невозможно, не используя современные технологии. "В целом, безусловно, развивать легкую промышленность без креативных дизайнеров невозможно. Свои идеи, свои подходы, свои национальные продукты нужно иметь. … Мы во многих сферах себя зарекомендовали, и конечно хочется себя зарекомендовать в fashion-индустрии", — сказал он.

© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Ткацкое производство © Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Ткацкое производство

"У нас есть уже довольно известные дизайнеры, но хотелось бы, чтобы таких людей было больше. Чтобы они могли создавать коллекции не только премиум-сегмента, но и для массового рынка. Без массового рынка невозможно развивать легкую промышленность. Конечно, мы хотим донести до отрасли то, что без применения цифровых технологий, без участия продвижения своей продукции через цифровые платформы, без внедрения новых современных технологий в бизнес-процессах мы не сможем конкурировать на глобальном рынке", — сказал замминистра.

Кожа, лен, шерсть и хлопок

Он также отметил, что в РФ планируется развивать ряд сырьевых направлений для легкой промышленности.

"Проблема у нас существует по ряду востребованных видов сырья. Прежде всего, это качественная синтетика, ее приходится покупать за рубежом. … Но при этом у нас есть те виды сырья, по которым мы обязаны использовать свое конкурентное преимущество, это кожа. Это, безусловно, лен. Сейчас мы обратились к этому важному для нас продукту, и несколько регионов объединяются в кластер", — сообщил он.

"Мы сейчас пробуем выращивать хлопок, у нас уже есть эксперимент, который проведен в Волгоградской области. Астраханская область готова предоставить большие территории, чтобы производить его в промышленных масштабах с использованием капельного орошения. Я очень надеюсь, что мы сможем обеспечить потребность своих предприятий хлопком в ближайшей перспективе. Ну и, безусловно, шерсть. Шерсти у нас производится много, есть неплохие комбинаты", — рассказал Евтухов.

По его словам, по отдельным сегментам российская легкая промышленность уже готова конкурировать, в том числе по продукции для активного отдыха и спорта, специальной одежде, детской обуви. "Но впереди большая работа, большое количество еще тех сегментов, где нам нужно наращивать свои компетенции", — сказал замминистра.

Международный форум моды стартовал в Санкт-Петербурге в среду. Форум проходит под патронатом министерства промышленности и торговли РФ и правительства Петербурга и объединит на одной площадке талантливых дизайнеров, экспертов и гостей из России, ближнего и дальнего зарубежья.