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Легкая промышленность

Российская легкая промышленность: состояние и перспективы

19:5823.08.2017
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© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Ткацкое производство. Архивное фотоТкацкое производство. Архивное фото
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Легкая промышленность в России находится в определенном смысле противоречивой ситуации: с одной стороны, наблюдается рост объемов производства и качества продукции, снижается импорт, возвращается потребительский спрос. С другой стороны, россияне продолжают покупать продукцию иностранных компаний и заказывать товары из-за рубежа.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин проведет в Рязани совещание о развитии легкой промышленности

Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что у отечественного легкопрома будущее есть — особенно, если государство окажет отрасли поддержку и защитит отечественных производителей.

В среду пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин 24 августа посетит Рязань, проведет совещание по развитию легкой промышленности и борьбе с контрафактом.

В целом российская легкая промышленность в последние годы показывает неплохие, но порой противоречивые результаты. Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности ("Союзлегпром") Андрей Разбродин отмечает, что легкопром является достаточно неоднородной отраслью за счет большого числа входящих в нее подотраслей.

Немного статистики

По данным Росстата, в 2014 году текстильное и швейное производство по сравнению с предыдущим годом сократилось на 2,5%, в 2015 году — на 11,7%, однако в 2016 году оно повысилось на 5,3%. Собственно текстильное производство в 2014 году снизилось на 5,6%, в 2015 году — осталось без изменений в годовом выражении, в прошлом году — увеличилось на 4,2%.

Скульптура Веры Мухиной Рабочий и колхозница у Всероссийского выставочного центра. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В частности, выпуск тканей в России в 2016 году составил 5,409 миллиарда квадратных метров, что выше показателя 2015 года на 19,3%. Производство мужских костюмов, курток, пиджаков и блейзеров выросло на 8,2% — до 22 миллионов штук, пальто и полупальто — на 7,3%, до 1,2 миллиона штук, головных уборов — на 7,6%, до 9,7 миллиона штук. С другой стороны, выпуск женских юбок и юбок-брюк снизился на 3,5% и составил 2,9 миллиона штук.

Производство кожи, изделий из кожи и обуви в прошлом году выросло на 5,1%, хотя в 2015 году оно снизилось на 11,4% по сравнению с предыдущим годом, а в 2014 году — уменьшилось на 2,8%.

В частности, российской обуви в 2016 году было произведено 96,3 миллиона пар — на 5,4% больше, чем годом ранее. Выпуск красок и лаков в прошлом году повысился на 14,8%, фармацевтической продукции — на 3,7%, мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, парфюмерных и косметических средств — на 7,4%.

"За прошлый год рост всего легкопрома, по данным Минпромторга, составил 5-7%. Производство технических тканей, например, дало положительный эффект, а вот в производстве хлопчатобумажных тканей и изделий из них есть проседание", — указывает Разбродин. При этом, продолжает он, неправильно считать, что подотрасли не зависят друг от друга и могут развиваться параллельно.

"Определенные нити и полуфабрикаты используются в разных подотраслях. Например, хлопчатобумажная продукция используется в технических тканях. Нужно внимательно относится к каждой подотрасли, есть много тонкостей и взаимосвязей, а также пересекающихся компетенций. Следует соблюдать определенный баланс", — рассуждает президент союза.

Импорт снижается, но остается

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© Фото : Чайковский текстиль
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По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт в Россию текстиля, текстильных изделий и обуви в 2016 году составил 10,979 миллиарда долларов и по сравнению с 2015 годом он вырос на 1,2%, а по сравнению с 2013 годом — снизился в 1,6 раза. Ввоз кожевенного сырья, пушнины и изделий из них в прошлом году сократился относительно 2015 года на 0,5% — до 818,4 миллиона долларов. По сравнению с 2013 годом показатель упал в 1,9 раза.

Впрочем, несмотря на снижение показателей, зависимость России от импорта товаров легкой промышленности все равно существует. Например, указывает Разбродин, России "бессмысленно тягаться" с Китаем по производству хлопчатобумажных тканей.

"Мы живем в условиях глобальной экономики, конкуренция всегда будет существовать. Глупо пытаться полностью избавиться от импорта. Полное импортозамещение приводит в конечном итоге к повышению цены и снижению качества", — подчеркивает президент "Союзлегпрома".

"Другое дело, конкуренция должна носить равный характер. Сегодня этого нет. В других странах, где развита текстильная промышленность, меры поддержки и протекционистские меры не сопоставимы с российскими", — продолжает он.

Кроме того, напоминает гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков, официальные данные по импорту могут отличаться от реальных — ведь существует "серый" и "черный" способы декларирования импорта, и большие объемы той же одежды поступают в РФ не вполне легально.

"В России также большой спрос на трансграничные покупки в интернете. Среди потребителей часто встречаются коллективные закупки. Эта абсолютно неконтролируемая масса достаточно велика. Она искажает импорт потому, что она не декларируется, с нее не платятся налоги. При этом такая продукция присутствует на рынке и даже в магазинах", — заключает он.

Спрос населения возвращается

Кеды. Архивное фото
© Fotolia / Africa Studio
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С другой стороны, на отрасль продолжает влиять падение курса рубля, которое произошло в 2014 году: после ослабления рубля импорт ряда товаров из-за рубежа стал невыгодным.

Другой фактор — экономический кризис: некоторые предприятия закрываются, однако другие производители ищут возможности для развития и движутся вперед. Федяков, в свою очередь, указывает — на динамику производства в легкой промышленности кризис повлиял и через канал потребления.

"В 2017 году ситуация немного улучшилась на фоне общего улучшения макроэкономической ситуации в стране. Люди начали постепенно тратить деньги. Это положительно сказывается на потребительском рынке в целом и на легкой промышленности в частности", — отмечает эксперт. Кроме того, на потребление товаров легкой промышленности оказывает влияние отложенный спрос со стороны населения.

"В 2017 году мы даем прогноз по приросту рынка в размере 2-2,5%", — сказал Федяков. Совокупный объем внутреннего рынка одежды и обуви он оценил в 3 триллиона рублей.

При это эксперты считают, что с точки зрения качества и себестоимости продукции российские производители абсолютно конкурентоспособны. "Но сегодня конкуренция, к сожалению, определяется не этими показателями. Она определяется санкциями, разными формами протекционизма", — сетует президент "Союзлегпрома".

Господдержка и как ее улучшить

Позитивным фактором является и рост государственной поддержки легкой промышленности. Президент "Союзлегпрома" Разбродин вспоминает, что направление государственного интереса и поддержки отрасли начало меняться после 2013 года, когда состоялось последнее заседание по текстильной и легкой промышленности под председательством президента РФ.

Швейная фабрика. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Нами начали больше интересоваться, нас начали слышать и понимать нашу специфику и наши нужды. Мы сейчас активно сотрудничаем с Минпромторгом, Фондом развития промышленности, Федеральной корпорацией малого и среднего предпринимательства. Есть формы поддержки, которые работают и позволяют если не развиваться, то выйти из кризиса и готовиться к более серьезным программам развития", — добавляет он.

С другой стороны, проблема, по его словам, существует с обеспечением предприятиями оборотных средств. "Наша отрасль занесена по непонятным причинам в разряд самых рисковых. Это затрудняет кредитование отрасли. Большинство предприятий испытывают проблемы с кредитованием, особенно те, которые работают с сетями. Банки сейчас кредитуют отрасль не только не дешево, но и неохотно", — поясняет Разбродин.

По мнению экспертов, государство может принять меры для поддержки и защиты отечественных производителей и отечественных товаров. "При таком количестве интернет-покупок должны быть введены определенные ограничения, которые позволят повысить конкурентоспособность отечественной продукции или хотя бы ее выровнять", — приводит пример Федяков из InfoLine.

В свою очередь, глава "Союзлегпрома" указывает, что правильные меры поддержки смогли бы ускорить процесс локализации производства в России. Разбродин приводит пример: неконтролируемый рост кадастровой стоимости на землю и основные фонды приводит к росту экономической нагрузки на предприятия.

"Естественно, производитель, который приходит сюда, должен нести издержки на содержание зданий. Он видит такое положение вещей и понимает, что есть механизм изъятия у него прибыли, который он не может поставить в свой план. Такие моменты, если не отпугивают наших зарубежных коллег, то по крайне мере не притягивают", — заключает он.

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Легкая промышленность
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