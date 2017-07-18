Петербург примет Всероссийскую текстильную ярмарку Минпромторга

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге с 23 сентября по 6 октября 2017 года впервые откроется Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля Министерства промышленности и торговли РФ, сообщает министерство.

"Сейчас благоприятный период для развития в России индустрии отечественной легкой промышленности. В это время и нужно поддержать наших производителей — помочь с получением льготных кредитов, ужесточить борьбу с контрафактом, предоставить налоговые преференции, открыть новые рынки. Безусловно, Санкт-Петербург должен стать законодателем моды и промышленного дизайна и в том числе стимулировать переход от частных коллекций к промышленным, к серьезному производству. Будущая ярмарка должна дать старт новому вектору развития легпрома", — сказал статс-секретарь-заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, слова которого приводятся в материале ведомства.

В рамках Ярмарки, которая разместится на Малой Конюшенной улице, также запланирована серия деловых мероприятий, отраслевой круглый стол с участием представителей Минпромторга, городской администрации, ведущих представителей легкой промышленности, а также членов Союза русских байеров.

В рамках мероприятия "Подиум" состоится показ моделей одежды российских дизайнеров, предназначенной для отшива и продажи массовому потребителю. Все демонстрируемые вещи можно будет приобрести на Ярмарке.