Рубль падает к доллару и евро перед новогодними праздниками

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Российская валюта на дневных торгах теряет к доллару и евро более одного рубля на фоне фиксации прибыли игроками перед праздничными выходными.

Курс доллара расчетами "завтра" к 13.55 мск рос на 1,17 рубля — до 61,57 рубля, курс евро — на 1,78 рубля, до 64,99 рубля, следует из данных Московской биржи.

Российская валюта в последний рабочий день 2016 года начала торги незначительным снижением. Затем ее падение усилилось, и рубль в паре с долларом вернулся к уровню 20 декабря, в паре с евро – к уровню 16 декабря.

Тем не менее, аналитики считают, что в ближайшее время, после праздничных выходных, рубль сможет вернуть утерянные позиции.

"Учитывая настроения на рынке нефти, в следующем году укрепление может продолжаться, хотя пока сложно прогнозировать насколько сильным и долгим оно будет", — полагает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.

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