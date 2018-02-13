В Малокарачаевском районе КЧР открыли новый современный спорткомплекс

ЧЕРКЕССК, 13 фев — РИА Новости. Современный многофункциональный спорткомплекс "Алашара" открылся в селе Красный Восток Малокарачаевского района Карачаево-Черкессии, сообщает пресс-служба главы региона.

В открытии комплекса принял участие глава КЧР Рашид Темрезов, поздравивший сельчан со знаменательным событием. Он поблагодарил общественного деятеля и мецената Муссу Экзекова, при участии которого был построен комплекс и вручил ему высшую государственную награду республики — орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой".

"Этот спорткомплекс является ярким свидетельством эффективного взаимодействия власти и частного бизнеса, и, прежде всего, неравнодушия наших земляков к судьбе своей малой родины. Уверен, благодаря инициативе таких людей спортивная слава нашей республики будет подниматься на новые вершины", — цитирует пресс-служба слова Темрезова.

Глава республики подчеркнул, что государственная политика нацелена на то, чтобы создавать условия не только для развития олимпийских видов спорта, но и для продвижения здорового образа жизни в целом.

Во Дворце спорта "Алашара", площадь которого превыщает 1,3 тысячи квадратных метров, имеются спортзал для занятия различными видами единоборств и хореографией, тренажерный зал со всем необходимым инвентарем, боксерский ринг. Как отметили в пресс-службе, до открытия комплекса, молодым спортсменам из Красного Востока приходилось ездить за 20 километров в соседние населенные пункты для посещения спортивных секций.

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