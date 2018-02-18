В Великом Устюге запланировали строительство нового дворца Деда Мороза

СОЧИ, 18 фев — РИА Новости. Строительство нового дворца Деда Мороза в Великом Устюге планируется начать в 2019 году, на его возведение потребуется полтора-два года, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
По его словам, власти региона продолжают открывать новые туристические маршруты на вотчину Деда Мороза, строятся новые объекты показа.
"Мы приступили к проектированию нового дворца Деда Мороза, существующий уже не выдерживает такого туристического потока. В новогодние дни количество туристов достигает 7 тысяч человек единовременно. Надо развиваться дальше", – пояснил губернатор.
"Планируется начать строительство в 2019 году. В проект будет вложено около 250-300 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Я думаю, что он будет построен за полтора-два года", – заключил Кувшинников.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который прошел с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.