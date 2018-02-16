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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018

"Вошел в историю": Ткачев прокомментировал продажу Галицким акций "Магнита"

23:1316.02.2018
(обновлено: 00:12 17.02.2018)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСергей Галицкий. Архивное фотоСергей Галицкий. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев считает, что основатель "Магнита" Сергей Галицкий навсегда вошел в историю Кубани: предприниматель не только смог достичь успеха в сложном несырьевом бизнесе, но и стал выдающимся меценатом, поддерживающим родной край, заявил РИА Новости министр в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Корпоративные флаги перед головным офисом сети магазинов Магнит
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ВТБ притягивает "Магнит": будет ли выгода и кто ее получит

В пятницу ВТБ заключил соглашение о покупке 29,1% акций "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, у основателя сети Сергея Галицкого. Сумма сделки составит 138 миллиардов рублей, она требует одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Галицкий сохранит около 3% акций ритейлера. Он сложил с себя полномочия гендиректора "Магнита" и намерен покинуть совет директоров компании.

"Меня потрясла эта новость. Как гром среди ясного неба. Больше вопросов, чем ответов. Я всегда восхищался Сергеем. Галицкий создал первую российскую федеральную торговую сеть. На моих глазах компания по сути "с нуля", из десятка киосков выросла в масштабную сеть магазинов шаговой доступности по всей стране. Вызывают искреннее уважение его подходы в ведении бизнеса", — сказал Ткачев, который до апреля 2015 года занимал пост губернатора Краснодарского края, где расположен головной офис "Магнита".

Министр указал, что политика торговой сети всегда была нацелена на продвижение отечественных продуктов. "Это не просто крупный налогоплательщик, а социально ответственный бизнес", — отметил глава Минсельхоза.

Сергей Галицкий. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Ушла эпоха: Галицкий продает ВТБ контроль в "Магните"

Ткачев напомнил, что Сергей Галицкий является также выдающимся меценатом. "Он построил современный стадион, создал академию футбола и футбольный клуб. Он дал уникальный шанс тысячам мальчишек из дворовых команд проявить себя и добиться успехов в футболе. Сергей занимался озеленением города и недавно построил уникальный парк. Это настоящий патриот и герой Кубани! И я уверен, что жители края разделяют мою позицию: ценят и гордятся тем, что такой человек родился и живет в нашем крае и навсегда вошел в историю Кубани", — сказал министр.

"Многие считают его везунчиком, но это заслуженный успех, которого он достиг своей невероятной работоспособностью и талантом предпринимателя. Это тот редкий случай, когда один человек может поменять вокруг себя окружающий мир. Сергей является примером для всех нас и уже вошел в плеяду успешных предпринимателей новой России, которые достигли успеха в сложном несырьевом секторе экономики. Я искренне желаю ему успехов, удачи и сил для новых свершений. Уверен, что Сергей еще удивит своими новыми проектами", — заключил Ткачев.

 

 

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума.  Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.

 

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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Елена
У Галицкого отжали «Магнит». Никогда такого не было, и вот опять. Зато построил красивый парк для прогулок электората. Галицкого называли "бизнесменом нового типа", миллиардером с человеческим лицом, предлагали брать с него пример.
И чем все закончилось? Он продал свой бизнес госбанку за три копейки, а его самого выперли из компании. И теперь Ткачев надгробную речь толкнул, как по покойнику.
23:55
16.02.2018
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