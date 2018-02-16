На инвестфоруме в Сочи подписано 538 соглашений на 794 миллиардов рублей

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Российский инвестиционный форум в Сочи собрал представителей власти, ведущих экономистов и бизнесменов; на его полях было подписано 538 соглашений и протоколов о намерениях на общую сумму 794,057 миллиарда рублей, говорится в сообщении Росконгресса.

"В ходе двухдневной деловой программы состоялось 55 мероприятий, структурированных по трем направлениям: "Бизнес в регионах. Придать новый импульс"; "Улучшая качество жизни"; "Новая региональная политика: совершенствуя управление". Участники обсудили вопросы новой региональной политики и бизнеса, результаты создания инновационных кластеров и улучшение качества жизни, цифровой экономики, финансирования инфраструктурных проектов, проектное управление", — отмечают организаторы.

"За время работы форума было подписано 538 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму 794,057 миллиарда рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной)", — говорится в сообщении.

Количество участников форума выросло на 27% по сравнению с 2017 годом. Общее их число по всем категориям (включая СМИ, участников выставки) составило 6123 человека из России и еще 63 стран (Европы, Азии, США, Африки и других).

На форуме были представлены 83 субъекта РФ. В числе принявших участие иностранных официальных лиц — главы иностранных дипломатических корпусов в РФ из 20 государств.

МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходил 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" стало информационным партнером форума.