На инвестфоруме в Сочи подписано 538 соглашений на 794 миллиардов рублей

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Российский инвестиционный форум в Сочи собрал представителей власти, ведущих экономистов и бизнесменов; на его полях было подписано 538 соглашений и протоколов о намерениях на общую сумму 794,057 миллиарда рублей, говорится в сообщении Росконгресса.
"В ходе двухдневной деловой программы состоялось 55 мероприятий, структурированных по трем направлениям: "Бизнес в регионах. Придать новый импульс"; "Улучшая качество жизни"; "Новая региональная политика: совершенствуя управление". Участники обсудили вопросы новой региональной политики и бизнеса, результаты создания инновационных кластеров и улучшение качества жизни, цифровой экономики, финансирования инфраструктурных проектов, проектное управление", — отмечают организаторы.
"За время работы форума было подписано 538 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму 794,057 миллиарда рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной)", — говорится в сообщении.
На фото: глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, который в ходе форума попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости.
На фото: председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Андрей Макаров во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы".
На фото: Александр Бречалов, Михаил Мень, Михаил Осеевский и Леонид Сергеев (справа налево) на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр спорта РФ Павел Колобков во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев (в центре) во время посещения стенда МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время посещения стенда "РИА Новости" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: губернатор Московской области Андрей Воробьев (в центре) на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр энергетики РФ Александр Новак (слева) и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
Количество участников форума выросло на 27% по сравнению с 2017 годом. Общее их число по всем категориям (включая СМИ, участников выставки) составило 6123 человека из России и еще 63 стран (Европы, Азии, США, Африки и других).
На форуме были представлены 83 субъекта РФ. В числе принявших участие иностранных официальных лиц — главы иностранных дипломатических корпусов в РФ из 20 государств.
МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходил 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" стало информационным партнером форума.