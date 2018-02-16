Югра договорилась о сотрудничестве со Сбербанком и "Газпром нефтью"

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ подписал соглашения о сотрудничестве со Сбербанком и "Газпром нефтью" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в интервью РИА Новости.

По словам главы региона, концессионное соглашение со Сбербанком подразумевает совместную деятельность, связанную с возможностью применения типового кредитного соглашения, которое разработала компания, протестировав его с экспертами в этой области. Данный проект власти Югры предполагают использовать при создании ученических мест в школах, чтобы выполнить поручение президента РФ Владимира Путина, согласно которому к 2025 году все должны учиться в одну смену.

"Для нашего региона это актуальная задача, поскольку 20,2% школьников у нас учатся во вторую смену. Это, на всякий случай, 84 тысячи ученических мест, с учетом демографических показателей, к тому же. Мы полагаем, что не менее 50% этого объема будет создаваться с применением механизма государственно-частного партнерства, в том числе концессии", — рассказала Комарова.

Второе соглашение о сотрудничестве правительство Югры подписало в рамках Российского инвестиционного форума с "Газпром нефтью", отметила глава региона.

"Его емкость 365 миллионов рублей со стороны компании. Они как правило сконцентрированы на социальных проектах в регионе. Мы в свою очередь взяли на себя обязательство сопровождать проекты "Газпром нефти", связанные с так называемым Баженовским центром. Он создается для того, чтобы компания для нужд всей отрасли занималась вопросами создания новых технологий и оборудования для работы с трудноизвлекаемыми запасами нефти. В этой связи мы в прошлом году приняли решение о введении льгот для реализации этого национального проекта, решение о таком статусе данного проекта приняло Минэнерго", — добавила губернатор ХМАО.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.