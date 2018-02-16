Калининградские власти и ВЭБ хотят внедрить блокчейн в социальные выплаты

Председатель государственной корпорации Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) Сергей Горьков на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.

Председатель государственной корпорации Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) Сергей Горьков на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.

КАЛИНИНГРАД, 16 фев — РИА Новости. Правительство Калининградской области и Внешэкономбанк намерены вместе реализовывать проекты с использованием технологии блокчейн для осуществления социальных выплат, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и правительство Калининградской области заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель банка Сергей Горьков и губернатор области Антон Алиханов.

"Уверены, компетенции Внешэкономбанка в части блокчейн технологий позволят нам в регионе повысить качество принятия управленческих решений", – сказал Алиханов, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что согласно документу стороны намерены сотрудничать, в частности, в реализации на территории Калининградской области современных IT-решений. Это касается и проектов с использованием технологии блокчейн для осуществления социальных выплат, а также проектов по внедрению сервисов электронных услуг.

Как отметил председатель Внешэкономбанка, применение новых технологий позволяет существенно улучшить качество оказания социальных услуг – повысить прозрачность, избавиться от ненужной бюрократии, сделать сервис проще и удобнее для граждан. Кроме того, внедрение технологий блокчейн даст возможность сократить расходы в этой области, которые в масштабах страны составляют, по его словам, триллионы рублей.

"Калининградская область — один из наиболее активных субъектов РФ, в том, что касается имплементации передовых технологий, которые поддерживают развитие цифровой экономики России", – сказал Горьков.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.