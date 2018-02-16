ВЭБ и РГСУ будут развивать инфраструктуру соцобеспечения с механизмами ГЧП

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Внешэкономбанк и "Российский государственный социальный университет" (РГСУ) в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи договорились о развитии высокотехнологичного здравоохранения и инфраструктуры социального обеспечения РФ с использованием механизма государственно-частного партнерства, в том числе путем совместной разработки оптимальной модели привлечения частных инвестиций к созданию домов престарелых, сообщает госкорпорация.

"Одним из приоритетов инвестирования банка развития является инфраструктура, в том числе высокотехнологичная инфраструктура здравоохранения. Согласно стратегии развития до 2021 года ВЭБ готов инвестировать в строительство высокотехнологичных медицинских центров, медицинских технопарков, диагностических и реабилитационных центров. Создание условий для обеспечения качества жизни нуждающимся престарелыми людьми — важная задача для банка, надеемся, что сможем создать эффективные механизмы привлечения инвестиций в данную сферу", — приводятся в сообщении слова председателя ВЭБа Сергея Горькова.

Согласно документу РГСУ подготовит предложения по вопросам организации внебюджетного финансирования по строительству, реконструкции и модернизации учреждений стационарного типа по уходу за нуждающимися престарелыми людьми. Со стороны Внешэкономбанка взаимодействие с РГСУ будет осуществлять ОАО "Федеральный центр проектного финансирования", специализирующийся на подготовке, финансировании подготовки проектов государственно-частного партнерства.

"Мы сегодня подписали стратегическое соглашение с Внешэкономбанком, и планируем совместными усилиями разработать концепцию инфраструктуры здравоохранения и социального обеспечения в России, от которого напрямую зависит достойный уровень качества жизни престарелых. Сейчас государство уделяет этой области особенное внимание, и мы хотим предложить использовать накопленный опыт для решения существующих проблем", — отметила ректор РГСУ Наталья Починок.

Кроме того, на форуме ВЭБ совместно с фондом "Старость в радость" презентовал инициативу волонтерского движения, адресной поддержки и шефства над российскими домами престарелых и запуску проекта по разработке системы мер по поддержке инфраструктуры социального обеспечения. Как сообщила руководитель фонда Елизавета Олескина, банк и фонд договорились взять под шефство пациентов 50-ти домов престарелых в Центральном, Северо-Западном, Южном федеральных округах и Поволжье.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.