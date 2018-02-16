Губернатор рассказал об открытии делового центра Азербайджана в регионе

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Открытие делового центра Азербайджана в Астраханской области запланировано на апрель, сообщил РИА Новости на полях инвестиционного форума в Сочи губернатор региона Александр Жилкин.

"В прошлом году был открыт торговый дом Ирана, где представлены 14 торгово-промышленных палат Ирана… В апреле будет открыт торгово-деловой центр Азербайджана", — сказал губернатор.

По его словам, это будет огромная площадка, где российскому бизнесу будет комфортно взаимодействовать со своими зарубежными коллегами. Собеседник агентства напомнил, что в регионе открыты консульства обеих стран, с ними выстроены хорошие отношения.

По мнению Жилкина, работа площадок будет полезной не только для астраханского бизнеса, регионов Юга России, но и для предпринимателей со всей страны.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.