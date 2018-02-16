РЖД просчитают вариант строительства ВСМ до Нижнего Новгорода

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. РЖД до 26 февраля просчитают вариант строительства пилотной высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) не только от Москвы до Владимира, а сразу до Нижнего Новгорода, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора компании Александр Мишарин.

Пилотной ВСМ в России должна стать ж/д-линия Москва-Казань. При этом ее первым участком мог стать отрезок Москва-Владимир. Представитель РЖД осенью 2017 года сообщал РИА Новости, что в качестве опытного участка будет построена высокоскоростная магистраль Москва-Владимир. На первом этапе реализации проекта высокоскоростные поезда смогут курсировать по новой ВСМ от Москвы до Владимира, а затем по существующей линии до Нижнего Новгорода.

"На состоявшемся совещании у заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича, нами получено (поручение – ред.) проработать вариант строительства (ВСМ — ред.) сразу до Нижнего Новгорода и его стоимость. На этой неделе состоялось совещание в министерстве транспорта и до 26 февраля должны представить предложение. После этого будет решено, какой из участков будет первым: из Москвы до Владимира или до Нижнего Новгорода", — сообщил Мишарин в рамках Российского инвестиционного форума.

При этом он подчеркнул, что оба эти проекта — пилотные участки ВСМ Москва–Казань, а в целом Москва-Казань рассматривается как часть большого проекта ВСМ "Евразия".

"Поэтому, отвечая на вопрос, когда начнется строительство, я говорю: в первом полугодии. А в каком месяце? Нам поручено до 26 февраля представить всё в правительство для того, чтобы правительство определилось с пилотным проектом и со сроками внесения частно-концессионной инициативы. Надеюсь, что это все завершится в марте-апреле", — добавил Мишарин.

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МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.