ВТБ ждет роста стоимости "Магнита" после покупки блокпакета ритейлера

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. ВТБ ожидает роста стоимости акций "Магнита", заявил журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи глава госбанка Андрей Костин.

К 11.15 мск акции "Магнита" дешевеют на 5%, до 4610 рублей. Бумаги в четверг обновили минимум с декабря 2012 года на уровне 4582 рубля (-5,5% за день).

"Конечно", — ответил Костин, на вопрос о том, ожидает ли он подорожания акций "Магнита" в ближайшее время.

"Мы не сомневаемся, что в среднесрочной перспективе он подорожает", — добавил в свою очередь первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

В пятницу ВТБ заключил соглашение о покупке 29,1% акций "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, у основателя сети Сергея Галицкого. Сумма сделки составит порядка 138 миллиардов рублей, она требует одобрения Федеральной антимонопольной службы РФ. Сам Галицкий уйдет с поста гендиректора и покинет совет директоров ритейлера, однако сохранит 3% акций "Магнита". Сделка по продаже Галицким блокпакета ВТБ прошла по цене 4660,9 рубля за акцию.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.