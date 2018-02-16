Сафонов и глава Удмуртии подписали соглашение о промышленном туризме

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов и глава Республики Удмуртия Александр Бречалов подписали в пятницу соглашение о сотрудничестве, направленное на создание условий для развития промышленного туризма в регионе.

Подписание соглашения состоялось на стенде Республики Удмуртия на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Ростуризм и Удмуртия планируют совместно решать стратегические задачи, направленные на развитие российской туристической отрасли. В частности, они намерены сотрудничать в области разработки и реализации программ развития промышленного туризма, совершенствования необходимой для этого материально-технической базы Республики.

Кроме того, стороны планируют создать методические рекомендации для работы по данному направлению, а также будут организовывать совместные мероприятия, направленные на популяризацию промышленного туризма в России.

Сафонов отметил, что растущий во всем мире интерес к промышленному туризму предопределяет актуальность задачи по организации регулярных экскурсионных туров и туристических маршрутов на промышленные предприятия.

"Промышленный туризм также очень важен как инструмент патриотического воспитания граждан и профориентации молодежи. Турпоездки на промышленные предприятия наполняют россиян чувством гордости за свою страну и уверенности в завтрашнем дне, а иностранным туристам помогают избавиться от ложных стереотипов о России. Подписание соглашения с Удмуртской Республикой позволит консолидировать усилия всех заинтересованных сторон для эффективного развития промышленного туризма в Российской Федерации", — прокомментировал Сафонов подписание соглашения.

По словам главы региона, Удмуртия не входит в топ-20 мест для событийного туризма, но активно работает в этом направлении.

"К концу 2017 года на территории Республики действовало 199 туристических маршрутов, почти половина из них была создана за прошедший год. Одно из приоритетных направлений — промышленный туризм, например, 30 тысяч человек стали участниками Дня открытых дверей на Ижевском автозаводе. Если хотя бы часть крупных предприятий последуют подобному примеру, мы получим интересное и уникальное направление", — отметил Бречалов.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.