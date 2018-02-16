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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018

Сафонов и глава Удмуртии подписали соглашение о промышленном туризме

11:3316.02.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СОЧИ, 16 фев — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов и глава Республики Удмуртия Александр Бречалов подписали в пятницу соглашение о сотрудничестве, направленное на создание условий для развития промышленного туризма в регионе. 

Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Сафонов рассказал об инвестиционном развитии туризма

Подписание соглашения состоялось на стенде Республики Удмуртия на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Ростуризм и Удмуртия планируют совместно решать стратегические задачи, направленные на развитие российской туристической отрасли. В частности, они намерены сотрудничать в области разработки и реализации программ развития промышленного туризма, совершенствования необходимой для этого материально-технической базы Республики.

Кроме того, стороны планируют создать методические рекомендации для работы по данному направлению, а также будут организовывать совместные мероприятия, направленные на популяризацию промышленного туризма в России.

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов во время заседания президиума Госсовета в Белокурихе. 26 августа 2016
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Инвестирование в отрасль обретает второе дыхание, заявил глава Ростуризма
Сафонов отметил, что растущий во всем мире интерес к промышленному туризму предопределяет актуальность задачи по организации регулярных экскурсионных туров и туристических маршрутов на промышленные предприятия.

"Промышленный туризм также очень важен как инструмент патриотического воспитания граждан и профориентации молодежи. Турпоездки на промышленные предприятия наполняют россиян чувством гордости за свою страну и уверенности в завтрашнем дне, а иностранным туристам помогают избавиться от ложных стереотипов о России. Подписание соглашения с Удмуртской Республикой позволит консолидировать усилия всех заинтересованных сторон для эффективного развития промышленного туризма в Российской Федерации", — прокомментировал Сафонов подписание соглашения.

Российский инвестиционный форум в Сочи
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкРоссийский инвестиционный форум был призван стать площадкой для презентации экономического и бизнес-потенциала России.

На фото: Cтенд МИА "Россия сегодня", генерального информационного партнера. Cтенд МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Российский инвестиционный форум был призван стать площадкой для презентации экономического и бизнес-потенциала России.

На фото: Cтенд МИА "Россия сегодня", генерального информационного партнера.
© РИА Новости / Максим БлиновНа форуме затронули тему возобновления полетов между Россией и Египтом, в частности о продаже билетов в Каир "Аэрофлотом".Стюардессы авиакомпании Аэрофлот на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
На форуме затронули тему возобновления полетов между Россией и Египтом, в частности о продаже билетов в Каир "Аэрофлотом".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДмитрий Медведев отметил, что приток инвестиций должен приводить к появлению новых отраслей, а не только к стимулированию уже существующих.Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев отметил, что приток инвестиций должен приводить к появлению новых отраслей, а не только к стимулированию уже существующих.
© РИА Новости / Владимир СергеевНа форуме открылись павильоны российских СМИ для быстрого и полного освещения всей программы.Павильон Международного информационного агентства и радио Спутник на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
На форуме открылись павильоны российских СМИ для быстрого и полного освещения всей программы.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты Татьяна Голикова затронула проблемы социальной сферы, в частности вопрос материнского капитала.Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова во время интервью сайту RIA.ru на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова затронула проблемы социальной сферы, в частности вопрос материнского капитала.
© РИА Новости / Максим БлиновМногие регионы договариваются развивать сотрудничество и подписывают соглашения.

На фото: глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и глава Республики Крым Сергей Аксёнов.Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
Многие регионы договариваются развивать сотрудничество и подписывают соглашения.

На фото: глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкФорум посетил и мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев павильоны участников вместе с Дмитрием Медведевым.Мэр Москвы Сергей Собянин и Дмитрий Медведев во время осмотра выставочных стендов ряда регионов на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Форум посетил и мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев павильоны участников вместе с Дмитрием Медведевым.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПервый вице-президент ОАО "Российские железные дороги" Александр Мишарин дал интервью в студии радио Sputnik и рассказал о развитии компании.Александр Мишарин во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Первый вице-президент ОАО "Российские железные дороги" Александр Мишарин дал интервью в студии радио Sputnik и рассказал о развитии компании.
© РИА Новости / Владимир СергеевКроме того, в рамках форума открылась выставка инвестиционных проектов из 41 региона.Российский инвестиционный форум (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Кроме того, в рамках форума открылась выставка инвестиционных проектов из 41 региона.
© РИА Новости / Максим БлиновОдновременно "Росконгресс" отметил большие возможности для молодежи познакомиться с бизнес-средой благодаря инвестфоруму.Посетители на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
Одновременно "Росконгресс" отметил большие возможности для молодежи познакомиться с бизнес-средой благодаря инвестфоруму.
© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкМинистр экономического развития Максим Орешкин выступил с новыми инициативами в налоговой сфере. Так, он предложил не ухудшать ставки налогов для инвестпроектов в течение пяти лет.Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр экономического развития Максим Орешкин выступил с новыми инициативами в налоговой сфере. Так, он предложил не ухудшать ставки налогов для инвестпроектов в течение пяти лет.
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По словам главы региона, Удмуртия не входит в топ-20 мест для событийного туризма, но активно работает в этом направлении.

"К концу 2017 года на территории Республики действовало 199 туристических маршрутов, почти половина из них была создана за прошедший год. Одно из приоритетных направлений — промышленный туризм, например, 30 тысяч человек стали участниками Дня открытых дверей на Ижевском автозаводе. Если хотя бы часть крупных предприятий последуют подобному примеру, мы получим интересное и уникальное направление", — отметил Бречалов.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.

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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018
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