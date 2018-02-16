РФ и Япония создали совместную компанию для реализации инвестпроектов в ДФО

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Соглашение о создании совместного российско-японского предприятия для реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке России подписали в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в пятницу Банк Японии для международного сотрудничества (JBIC), Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), сообщили в пресс-службе фонда.

"Объявлено о создании совместного российско-японского предприятия для реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Его учредителями выступили Банк Японии для международного сотрудничества (JBIC), Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ). Соответствующее соглашение в рамках РИФ подписали генеральный директор JBIC Тадаси Маэда, генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков и первый заместитель генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Александр Коньков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что создание совместной компании является практическим шагом, направленным на реализацию ранее достигнутых договоренностей о развитии сотрудничества в рамках российско-японской инвестиционной платформы, сформированной с целью привлечения японского капитала в проекты на территориях опережающего развития (ТОР) и Свободного порта (СПВ). Совместная компания станет "одним окном" для японских инвесторов и обеспечит комплексную поддержку японского бизнеса в части информационного сопровождения, бизнес-планирования, взаимодействия с государственными органами власти на всех этапах реализации проектов — от получения статуса резидента ТОР и СПВ до ввода новых предприятий в эксплуатацию.

По информации ФРДВ, совместные инициативы направлены на внедрение современных и эффективных технологий, импортозамещение, а также на экспорт продукции. В частности, японские инвесторы заинтересованы в строительстве на Дальнем Востоке медицинских центров, деревообрабатывающих предприятий, заводов по производству строительных материалов, расширении мощностей действующих сельскохозяйственных комплексов.

"Уверен, что российско-японская инвестиционная платформа станет органичной частью уникальной экосистемы, созданной государством для инвесторов на Дальнем Востоке. Акционерное участие в ней такого сильного международного партнера, как JBIC, позволит задействовать обширные деловые связи банка и привлечь дополнительный частный капитал из Японии в проекты на территориях опережающего развития и Свободного порта", — приводит пресс-служба слова Чекункова.

"Японский банк международного сотрудничества (JBIC) — это государственное финансовое учреждение, принадлежащее японскому правительству. Финансовая политика JBIC направлена на содействие устойчивому развитию Японии, международной экономики и общества в целом", — цитирует пресс-служба Маэда.

Согласно данным ФРДВ, ряд проектов при участии японских инвесторов уже реализуются на Дальнем Востоке России. В частности, в ТОР "Надеждинская" компания "МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус" запускает производство двигателей, резидент ТОР "Хабаровск" компания JGC Evergreen реализует проект по строительству круглогодичных теплиц.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.