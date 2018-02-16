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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018

РФ и Япония создали совместную компанию для реализации инвестпроектов в ДФО

10:2416.02.2018
(обновлено: 10:25 16.02.2018)
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© Fotolia / FotolEdhar Деловое рукопожатие. Архивное фотоДеловое рукопожатие. Архивное фото
© Fotolia / FotolEdhar

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Соглашение о создании совместного российско-японского предприятия для реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке России подписали в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в пятницу Банк Японии для международного сотрудничества (JBIC), Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), сообщили в пресс-службе фонда.

Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Моргулов: России и Японии нужны взаимовыгодные схемы сотрудничества
"Объявлено о создании совместного российско-японского предприятия для реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Его учредителями выступили Банк Японии для международного сотрудничества (JBIC), Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ). Соответствующее соглашение в рамках РИФ подписали генеральный директор JBIC Тадаси Маэда, генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков и первый заместитель генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Александр Коньков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что создание совместной компании является практическим шагом, направленным на реализацию ранее достигнутых договоренностей о развитии сотрудничества в рамках российско-японской инвестиционной платформы, сформированной с целью привлечения японского капитала в проекты на территориях опережающего развития (ТОР) и Свободного порта (СПВ). Совместная компания станет "одним окном" для японских инвесторов и обеспечит комплексную поддержку японского бизнеса в части информационного сопровождения, бизнес-планирования, взаимодействия с государственными органами власти на всех этапах реализации проектов — от получения статуса резидента ТОР и СПВ до ввода новых предприятий в эксплуатацию.

По информации ФРДВ, совместные инициативы направлены на внедрение современных и эффективных технологий, импортозамещение, а также на экспорт продукции. В частности, японские инвесторы заинтересованы в строительстве на Дальнем Востоке медицинских центров, деревообрабатывающих предприятий, заводов по производству строительных материалов, расширении мощностей действующих сельскохозяйственных комплексов.

Премьер министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© AFP 2018 / Behrouz Mehri
Япония заинтересована в скорейшей реализации проектов с Россией, заявил Абэ
"Уверен, что российско-японская инвестиционная платформа станет органичной частью уникальной экосистемы, созданной государством для инвесторов на Дальнем Востоке. Акционерное участие в ней такого сильного международного партнера, как JBIC, позволит задействовать обширные деловые связи банка и привлечь дополнительный частный капитал из Японии в проекты на территориях опережающего развития и Свободного порта", — приводит пресс-служба слова Чекункова.

"Японский банк международного сотрудничества (JBIC) — это государственное финансовое учреждение, принадлежащее японскому правительству. Финансовая политика JBIC направлена на содействие устойчивому развитию Японии, международной экономики и общества в целом", — цитирует пресс-служба Маэда.

Согласно данным ФРДВ, ряд проектов при участии японских инвесторов уже реализуются на Дальнем Востоке России. В частности, в ТОР "Надеждинская" компания "МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус" запускает производство двигателей, резидент ТОР "Хабаровск" компания JGC Evergreen реализует проект по строительству круглогодичных теплиц.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Российский инвестиционный форум в Сочи
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкРоссийский инвестиционный форум был призван стать площадкой для презентации экономического и бизнес-потенциала России.

На фото: Cтенд МИА "Россия сегодня", генерального информационного партнера. Cтенд МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Российский инвестиционный форум был призван стать площадкой для презентации экономического и бизнес-потенциала России.

На фото: Cтенд МИА "Россия сегодня", генерального информационного партнера.
© РИА Новости / Максим БлиновНа форуме затронули тему возобновления полетов между Россией и Египтом, в частности о продаже билетов в Каир "Аэрофлотом".Стюардессы авиакомпании Аэрофлот на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
На форуме затронули тему возобновления полетов между Россией и Египтом, в частности о продаже билетов в Каир "Аэрофлотом".
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Дмитрий Медведев отметил, что приток инвестиций должен приводить к появлению новых отраслей, а не только к стимулированию уже существующих.
© РИА Новости / Владимир СергеевНа форуме открылись павильоны российских СМИ для быстрого и полного освещения всей программы.Павильон Международного информационного агентства и радио Спутник на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
На форуме открылись павильоны российских СМИ для быстрого и полного освещения всей программы.
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© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова затронула проблемы социальной сферы, в частности вопрос материнского капитала.
© РИА Новости / Максим БлиновМногие регионы договариваются развивать сотрудничество и подписывают соглашения.

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© РИА Новости / Максим Блинов
Многие регионы договариваются развивать сотрудничество и подписывают соглашения.

На фото: глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
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© РИА Новости / Александр Астафьев
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Форум посетил и мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев павильоны участников вместе с Дмитрием Медведевым.
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Первый вице-президент ОАО "Российские железные дороги" Александр Мишарин дал интервью в студии радио Sputnik и рассказал о развитии компании.
© РИА Новости / Владимир СергеевКроме того, в рамках форума открылась выставка инвестиционных проектов из 41 региона.Российский инвестиционный форум (РИФ-2018) в Сочи
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Кроме того, в рамках форума открылась выставка инвестиционных проектов из 41 региона.
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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018
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