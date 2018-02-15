Чувашия и Крым на форуме в Сочи договорились развивать сотрудничество

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев — РИА Новости. Глава Чувашии Михаил Игнатьев и Глава Республики Крым Сергей Аксенов в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о развитии сотрудничества между регионами, сообщило правительство Чувашии.

"На полях Российского инвестиционного форума в Сочи 15 февраля утвержден план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2018–2020 годы. Отношения между республиками будут способствовать дальнейшему налаживанию взаимовыгодного сотрудничества", — говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что по итогам 2017 года товарооборот между Чувашией и Крымом составил 385 миллионов рублей, что на 20% больше, чем в 2016 году. Это связано с тем, что продукция электротехнического кластера Чувашии используется в строительстве линий энергомоста в Крыму.

Кроме того, по данным правительства Чувашии, Крым закупает в республике кондитерские изделия, изделия легкой промышленности, лакокрасочные материалы, металлорежущие станки, электротехническую продукцию. Из Крыма в Чувашию поступают вина, продукция химической отрасли.

В рамках соглашения о сотрудничестве предполагается расширение сотрудничества во всех сферах экономики.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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